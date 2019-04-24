鐘姓男子以名下曳引車濫倒廢棄物，彰化分署26日將公開拍賣車頭。（吳敏菁翻攝）

鐘姓男子以名下曳引車濫倒廢棄物，彰化分署26日將公開拍賣車頭。（吳敏菁翻攝）

鍾姓男子將名下曳引車靠行，多次在貓羅溪堤岸等偏荒地濫倒爐渣、塑膠等，被彰化縣環保局查報多達20公噸、非法獲利5.8萬元， 彰化地檢署偵辦，鍾男已被法院判刑3年6個月並沒收曳引車，但廢棄物清理費用高達126萬元無力償還，行政執行署彰化分署受檢署囑託，26日將上午10時30分將在彰化地檢署贓物庫，公開拍賣沒收車頭。

依據法院判決，鍾姓義務人從2017年6月1日多次駕駛拖曳車濫倒廢棄物，彰化地檢署司法警察在台中市烏日區當場查獲鍾姓義務人及這部曳引車，並起訴鍾姓義務人。法院去年年5月5日判決鍾姓義務人有期徒刑3年6個月，目前已在服刑，並沒收曳引車。

彰化縣環保局估計清除20公噸廢棄物的費用為126萬元，依法限期鍾姓義務人繳納，逾期未履行，去年4月19日移送彰化分署執行。由於沒收車輛有公法和私法債權，彰縣環保局主張的清理費用，又優先一切債權及抵押權受償。彰化地檢署為了貫徹守護家園保護環境目的，3月間囑託彰化分署拍賣沒收車輛，讓賣得的金額優先清償彰化縣政府清理廢棄物。

彰化分署主任陳亮才表示， 這次拍賣地點在彰化地檢署贓物庫，鍾姓義務人表示，拖曳車是當時是以約500萬元購入，車輛本身並無欠任何違規罰鍰。拍賣訂有底價，請有意購買的人可先洽詢廖書記官，聯絡電話：04-7269435轉285

(中時 )