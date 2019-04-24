散發母愛光輝的寄養媽媽爸爸們，左起20年資歷的何月蘭

寄養家庭兒童與寄養媽媽情同真的母子，孟雁媽媽被一歲半「女兒」拉著走。（周麗蘭攝）

雲林縣兒少保護通報案件居高不下，需要更多寄養家庭協助，目前雲林家扶中心有31戶寄養家庭，照顧50名兒童，六歲以下占70％，服務量遠遠不足需要寄養的兒童數量。雲林家扶18名寄養媽媽24日到縣府接受副縣長謝淑亞頒贈蛋糕，提前慶祝母親節。

108年1月至3月雲林縣的兒少保護通報案件384案，評估必須安置的有18名，目前安置在寄養家庭的受虐兒童11人，4人安置於機構，另3人因寄養家庭床位不足，仍等待安置中。

雲林家扶中心主任廖志文指出，目前授證合格的31戶寄養家庭，共照顧50明兒童，其中6歲以下兒童有35人占70％，有發展遲緩情形的多達17人，也就是高達一半有發展遲緩狀況，必須接受早期療育課程。

廖志文表示，推究發展遲緩的兒童的後天原因，包括原生父母有的有藥癮、酒癮，有的與孩子互動少，有的不知如何照顧孩子，影響兒女緩發展，幸好寄養家庭接手後不辭辛勞接送療育追蹤、互動刺激，60％孩子可以跟上同年齡兒童的發展。

縣府表示，為能給寄養家庭更充分的支持，雲林縣寄養家庭安置費用去年2萬0606元，自108年起調升，每名寄養童每月安置費用2萬2298元至2萬7254元，希望號召更多的家庭加入行列。

雲林家扶中心32戶寄養家庭中最資深的是22年，去年增加新血3戶，退出1戶，退出的是62歲的寄養父母，他們照護1名從3歲孩子到15歲自立後，自覺年紀大了要交棒。

(中時 )