立法院內政委員會今審查中選會人事案，由於會議一團混亂無法順利進行，召委張宏陸裁示並表決後，會議即結束，遭國民黨團痛批是「三秒勇」，中選會將在2020年變成「新東廠」。對此，民進黨團總召柯建銘說，今天每個步驟都符合議事程序，「哪來的三秒？」強調程序大家都看在眼裡。

柯建銘說，今早有跟國民黨團談過，即便反對也可以上台質詢發言，但很遺憾這次國民黨和上次一樣採取強烈杯葛，讓議事無法進行，議事沒辦法進行時就照議事規則處理，強調停止詢答、表決、送交院會，強調每個步驟都符合議事程序處理，等待院會行使同意權。

媒體詢問，國民黨團批評今天的會議是「三秒勇」，是服貿黑箱的翻版？柯建銘直言，哪來的三秒，希望媒體不要拿國民黨鬼扯來問問題，從早上6點半到會議散場的9點半，所有都是照程序，「何來三秒？」，強調程序大家都看在眼裡。

柯建銘說，希望現在大家都能冷靜一點，現在還很難評估什麼時候行使人事同意權。

李進勇今天相當狼狽，他完全沒有辦法上台報告及回答立委問題。委員會散會後，媒體追堵問他今天是否覺得委屈，是否會認同被藍營形容是「三秒勇」？他起初不願受訪，後來在等電梯時終於停下腳步，表示立委都很辛苦，對今天立院的場面感到遺憾，但總是完成了程序，希望接下來的程序能照立院機制完成。

李進勇強調，距離明年大選日只剩下8個多月，中選會有很多必須改進的事情，再拖將來也會發生問題。媒體追問被稱為「三秒勇」會不會不服氣？李說，他所聽到的聲音都是叫他要獨立、公正。

(中時 )