據外國媒體報道，美國紐約 18 歲學生 Ousmane Bah 對蘋果（Apple）公司作出起訴，要求賠償 10 億美元（約 300億台幣），原因是蘋果臉部辨識軟件將他當為小偷，導致他無辜被警察拘捕，身心受創。

居於紐約的18歲男子巴赫（Ousmane Bah）表示自己2018年11月遭紐約警方拘捕，他被指涉嫌在美國多間蘋果專門店偷竊。但警員之後對比他與其中一間蘋果專門店的監視器片段後，發現巴赫與嫌犯樣子根本不相似；另外巴赫遭懷疑2018年5月在波士頓犯案，但他也有不在場證明，指自己當時正在曼克頓出席高中舞會。

巴赫表示，他曾經遺失一張沒有附照片的學習駕駛執照，認為可能遭小偷利用，懷疑賊人曾在蘋果專門店盜用過他的身份，導致臉部辨識系統將他的名字與小偷臉孔錯誤連結，以為巴赫就是在多間蘋果店犯案的疑犯，承受極大的壓力因而控告蘋果。

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(中時 )