高雄選區重劃分後，8個選區有7個是由現任立委爭取連任，僅第8選區前鎮、小港出現競爭，由現任綠委賴瑞隆與議員鄭光峰角逐提名，24日上午初選民調公布，賴瑞隆以平均34.49％比29.35％勝出，將代表民進黨參選。

民進黨24日上午公布高雄第8選區立委初選民調結果，經中央黨部等3家民調結果平均，賴瑞隆支持度34.49％、鄭光峰29.35％，由賴瑞隆勝出，但有36.16％受訪者表示無明確支持人選。

(中時 )