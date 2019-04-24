民進黨立委初選 高雄前鎮小港現任賴瑞隆勝出 12:032019/04/24 中時 林宏聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 選區被整併的綠委管碧玲日前陪同賴瑞隆登記參加初選，表達希望黨內團結的態度。（林宏聰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄選區重劃分後，8個選區有7個是由現任立委爭取連任，僅第8選區前鎮、小港出現競爭，由現任綠委賴瑞隆與議員鄭光峰角逐提名，24日上午初選民調公布，賴瑞隆以平均34.49％比29.35％勝出，將代表民進黨參選。 民進黨24日上午公布高雄第8選區立委初選民調結果，經中央黨部等3家民調結果平均，賴瑞隆支持度34.49％、鄭光峰29.35％，由賴瑞隆勝出，但有36.16％受訪者表示無明確支持人選。 (中時 ) #賴瑞隆 也許您會感興趣 推薦閱讀 政治熱門新聞 韓國瑜要小心！李正皓憂這句話恐成對手把柄 - 政治 國民黨推「協調式初選」 直接比民調！ - 政治 韓國瑜聲明讓高雄人槌心肝？他15字神回 - 政治 藍營與綠營支持者最大差別在哪？他一語道關鍵 - 政治 立院3女大戰 美女綠委怒PO濕身照 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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