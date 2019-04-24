花蓮縣長徐榛蔚（左）頒贈漫畫家蕭言中（右）花蓮觀光代言人證書。（范振和攝）

漫畫家蕭言中的愛情鳥圖像等，均以象徵性壹圓授權花蓮縣政府使用。 （范振和攝）

花蓮縣文化局長江躍辰（左起）、漫畫家蕭言中、縣長徐榛蔚等人大合照。（范振和攝）

縣長徐榛蔚難得權充攝影記者，為蕭言中的粉絲群拍照留念。（范振和攝）

漫畫家蕭言中致贈縣長徐榛蔚親子象作品，是用手指畫成，相當特殊。（范振和攝）

漫畫家蕭言中在現場擺放的作品，引人注目。（范振和攝）

為讓世界看見「幸福花蓮．花園城市」的萬千風貌，花蓮縣政府與知名的漫畫才子蕭言中合作，透過行銷代言、創作授權、漫畫造景等相關規畫，攜手打造「漫城花蓮」。24日蕭言中以觀光代言人身分，以象徵性壹元代價授權多項作品，贏得與會人士熱情回響。

縣長徐榛蔚喜孜孜地說，蕭言中的《童話短路》漫畫作品，一頁頁的畫面，陪著她度過高中、大學，當時聯考壓力大，而《童話短路》漫畫很薄，替代厚厚的書本，書店前擺放書架上的作品被翻軟了，翻得有溫度，讓人將壓力、煩惱拋到九宵雲外。

24日作品授權記者會現場，擺放了蕭言中豐富的漫畫作品，以及《小海豚旅郵局》塑像，引人注目。徐榛蔚表示，往昔她買了好多本《童話短路》，送給心儀對象、好姊妹們，沒想到今年初竟然碰到偶像蕭言中，相當激動，蕭當花蓮觀光文化代言人後，將來公園、綠地等處，大家有機會看到蕭令人發出會心一笑的作品了。

蕭言中說，不管做人、從事創作，不悔地堅持的是必須的！30多年來他創作了1萬多幅作品，真沒想到讀者中竟然有一位是最優秀縣長，而他又有幸成為花蓮觀光大使，他會盡心為帶來愛、觀樂與幽默。

蕭言中在授權的愛情鳥、松鼠、親子象、代言人等4件圖像上簽署，同意以壹圓價碼 擔任花蓮觀光代言人，並接下象徵性硬幣壹圓的授權費，他也回贈徐榛蔚親子象漫畫。徐榛蔚說，親子象是蕭言中用手指畫出來的作品，彌足珍貴。

與會人士縣府祕書長顏新章與文化局長江躍辰等各局處首長，頓時成為蕭的粉絲，紛紛請求合照留念，而徐榛蔚也樂得化身攝影記者協助拍照，場面溫馨。

54歲的蕭言中素有台灣漫畫才子美名，出道於1985年，創作包含總銷售量破百萬本的《童話短路》，以及《瘋狂日記》、《笨賊一籮筐》等膾炙人口的漫畫作品，更跨界擔綱屏風表演班多部作品編導、旅遊節目主持工作，並參與屏東海洋生物博物館、臺中科學博物館裝置藝術設計與北京東城旅遊局形象設計等，近期則積極推廣「藝術花園城市」的理念，將漫畫作品轉化為裝置藝術、路燈與主題咖啡館形象等。

(中時 )