南投林區管理處護管員辦理林地勘查業務時，發現誤落入蓄水池的保類野生動物石虎，可能受困多日，體型相當瘦弱。。(圖／南投林管處提供)

南投林區管理處護管員救出誤落入蓄水池的保類野生動物石虎，水池約有3公尺深。(圖／南投林管處提供)

石虎是台灣珍稀的保育類動物，生活在淺山地帶。（圖／劉健男提供，非本次新聞之石虎）

林務局草屯鎮南投林區管理處工作人員，日前辦理國姓鄉租地造林地現地勘查，與承租人在路邊一處近3公尺深的蓄水池中發現一隻受困小動物，仔細比對外表特徵，竟是瀕臨絕種的一級保育類動物石虎。

南投林管處接獲通報後，即與特有生物研究保育中心及南投縣政府農業處林務保育科聯繫，縣府團隊攜帶專業器具，前往林班地展開援救，團隊研判該石虎落入蓄水池多日，體型非常瘦弱，火速將其救出，並送至特生中心野生動物急救站進行檢傷與照護。

鄰近居民表示，上次發現石虎蹤跡已是20年前，能再次發現石虎感到驚訝與喜悅，沒想到石虎還是生活在自己生活的週邊環境，而為了防範再有動物墜落，居民也決定在蓄水池上方設置防護細網。

南投林區管理處指出，為了解南投地區石虎的分布現況，103年起委託專業團隊進行系統性調查，目前研究結果顯示，南投縣境內各鄉鎮均有石虎分布，但主要熱點為中寮與集集，這次能在國姓山區救出受困石虎，代表當地環境仍有石虎分布，同仁們得知消息相當開心，將繼續積極推廣友善石虎棲地農作，也呼籲農友減少農藥、化肥、除草劑，使石虎及其他野生動物都能保有友善、安全的棲地，期待石虎族群數量增長。

(中時 )