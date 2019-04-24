2014年占領中環行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明及立法會議員陳淑莊及邵家臻等9人，被控以煽惑公眾妨擾等共6罪，9被告去年接受審訊後，本月9日於西九龍法院分別就不同控罪被裁定罪成，法官陳仲衡今早(24日)在西九龍法院就9被告作出判刑。

據香港《東方日報》報導，就第一項控罪串謀作出公眾妨擾罪，法官判處戴耀廷、陳健民及朱耀明3人有期徒刑16個月，其中朱獲緩刑2年。第二項控罪煽惑他人作出公眾妨擾罪，戴耀廷、陳健民、邵家臻及鍾耀華判有期徒刑8個月，鍾獲緩刑2年，張秀賢則判200小時社會服務令。

至於第三項控罪煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，邵家臻及鍾耀華判有期徒刑8個月，鍾同樣獲緩刑2年，張秀賢同樣判200小時社服令。而黃浩銘涉及的第四及第五控罪，即煽惑他人作出公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾2罪，均判有期徒刑8個月。李永達涉及的第六控罪煽惑他人作出公眾妨擾罪則被判有期徒刑8個月，但獲緩刑2年。

基於所有刑期同期執行，即戴耀廷、陳健民判有期徒刑16個月；朱耀明有期徒刑16個月，緩刑2年；邵家臻判有期徒刑8個月；鍾耀華判有期徒刑8個月，緩刑2年；張秀賢判200小時社服令；黃浩銘判有期徒刑8個月，以及李永達判有期徒刑8個月，獲緩刑2年。至於陳淑莊因腦部病變需做緊急手術，延後至6月10日判刑。

法院今天為占中案判決實施輪籌特別安排，由於庭內公眾席只有42個座位，大批市民為求能入庭聽審，大清早便到庭外排隊等候入座，至清晨5時許就已「滿座」，而排首位的市民更稱於昨晚(23日)7時已到場等候。

法官稍早前裁決時曾表示，公民抗命並非抗辯理由，並指戴耀廷、陳健民及朱耀明3人就占領計劃的想法天真、不切實際及錯用衡量標準，而有關行動確對公眾構成不合理且違法的阻礙。

(中時 )