經常現身各大綜藝節目談星座命理的知名星座專家寶靈(黃婉茹)，被爆跟日籍丈夫發生互毆情況一度危及生命，申請離婚後遭到日方要求離境，如今人已飛抵北京，暴力與婚變情事震驚各界，而相關報導曝光後，寶靈老師終於打破沉默在微博貼出聲明，表示報導不盡切實，鬆口解密家暴事件。

星座名師寶靈遭家暴離婚一事爆出後，她在今天早上打破沉默，在微博貼出澄清文，表示事情發生在今年1月26日上午，自己跟前夫並非互毆，而是單方面遭家暴，她當場嚇得全身發抖，嘆無法精準預測自己的事情，「有些事，我只能選在臣服中經歷。畢竟家家有本難唸的經」。

至於後續發展似乎也不慎平和，寶靈表示自己沒被日方驅逐出境，而是被名導蔡岳勳夫妻解救出來，過程中則有名主持人于美人及其節目製作人支依璇等友人，在北京跟大阪之間奔走安排，如今寶靈本人的身分是可自由進出日本居住，也在日本東京設立了公司，感嘆當初為愛遠走日本，在語言跟能力不足的情況下受制約地生活，精神跟內心都飽受折磨，目前雖婚姻走不下去，但仍跟日籍前夫及待在日本的孩子有視訊通話，「畢竟他是孩子的父親，我希望能和諧相處」。

而比起丈夫，寶靈更擔心的是公公，透露長輩是醫療協會會長，作風強勢制約，過去會限制她自由，讓她減少社交機會，文化語言上也有誤解，但她無力改變，如今發生家暴，她最自責的是只能就出自己而無能為力救出孩子，盼在大阪的朋友能幫忙監督一下女兒的安危，坦言「曾經每天擔憂的擔心孩子是否會在男權主義下被不好的言語霸凌或是對待」。

寶靈也表示，目前的處境，她的能力只夠讓自己先離開，至於離婚事宜還在處理中，強調自己跟先生並無交惡，盼外界報導或談論此事時，能多為女兒思考一下，「別打擾小孩的學習為主」，也表示事隔多月婚變一事才被爆出，「有點接不上，所有過程不願多再繼續說明。先澄清一下」。

(中時電子報)