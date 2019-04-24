春暖花開，山嵐透春意，英挺老鷹也來北台灣了！「2019觀音觀鷹」邁入第17年，今年交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處呼應2019小鎮漫遊年擴大舉辦系列活動，並為2020脊樑山脈旅遊年提前暖身，邀請民眾一起（取於第17屆及一起諧音）遨遊春夏秋季的觀音山，體驗春季賞鷹、夏季採筍、秋季登高的觀音行腳樂活系列活動。

觀音四秀-灰面鵟鷹。（陳王時攝影，北觀處提供）

「2019觀音觀鷹」首波活動「春日觀音觀鷹趣」5月4日至5日登場，觀音山迎來南國冬候鳥北返的猛禽們，現場活動有專業猛禽生態駐站解說、觀音山步道及文史導覽，生態影片賞析、DIY等活動體驗。

第二波為6月1日「夏日農遊綠筍趣」，透過在地專業主廚料理觀音山在地農特產--綠竹筍，提供民眾現場品嚐，並舉辦趣味活動讓民眾參與並認識在地農特產。

觀音四秀-大冠鷲。（陳王時攝影，北觀處提供）

第三波9月7日「秋日柚香登高趣」百人登高健行，直接走入觀音山步道，感受登山的樂趣！每場活動皆有在地市集及觀音山小農、特色店家參與，邀請民眾走入在地自然生態、品味農產、輕旅運動，重新認識觀音山。

硬漢嶺晨光。（北觀處提供）

迎接擴大舉辦活動的第一年，主辦單位提供總價值達新台幣20萬的現金折價券於活動現場限量發放；7月1日至9月30日還有硬漢嶺攻頂認證，民眾只要與硬漢碑拍照，即可至觀音山遊客中心領取數位證書，之後可憑證書至活動特約商家消費享受優惠；另有秋日柚香登高趣導覽與觀音山生態步道體驗遊程等系列活動。

賞鷹平台觀鷹。（北觀處提供）

為保護生態環境，活動現場推廣民眾自行攜帶環保餐具，並將垃圾自行帶走，同時也鼓勵民眾多多利用大眾交通工具，從蘆洲捷運站出站後依指示搭乘三重客運即可直達觀音山遊客中心。

(中時電子報)