新北市三峽區恩主公醫院引進全台第一台多尼爾德耳塔2019年最新機型(Dornier DeltaⅢ)，並於24日上午正式啟用這部新式震波碎石機，恩主公醫院院長吳志雄表示，這部新儀器對當地的醫療照護有很大的幫助，顯示恩主公醫院在地深耕的努力與用心。

吳志雄表示，恩主公醫院成立21年，在三峽、鶯歌、樹林等人口快速成長的地區中，不斷的為民眾健康守護者而努力，在醫院及吳志雄院長大力支持下，近日引進全新體外震波碎石機，相較於舊型機型，該設備擁有最新突破技術、更精準的定位影像系統及更強大的碎石效率。

恩主公醫院副院長、同時也是泌尿科主任王炯珵指出Dornier DeltaⅢ，對於輸尿管結石震波能量較均勻穩定，減低對組織的損傷，能將結石震成粉碎，更容易排出體外，提高了碎石成功率、降低震波聲響及減輕治療的疼痛，讓病人感覺更為舒適，同時輔以專業醫療團隊的照護，讓病人獲得更優質的照護。

(中時 )