民進黨雲林縣海區立委初選民調 許忠富勝出 12:292019/04/24 中時 周麗蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨雲林縣海區立委初選民調，前麥寮鄉長許忠富勝出。（周麗蘭攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨公布雲林縣海區立委黨內初選民調結果。（周麗蘭翻攝） 雲林縣立委選舉第一選區民進黨內初選有前麥寮鄉長許忠富、前縣議員蔡秋敏、現任議員林文彬登記，23日晚間由三家民調公司進行電話民調，24日公布許忠富勝出。 該民調於23日晚上6點30分到10點30分進行電話民調，精湛、全方位、公信力三家民調公司進行。 民進黨公布的民調結果新聞稿顯示，許忠富24.31％、林文彬13.29％、蔡秋敏11.37％。不過民調成績也顯示51.02％不表態支持三人。 新聞稿最末備註，各選區提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。 (中時 ) #民進黨 #許忠富 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡賴之爭若再惡化 名嘴4字揭民進黨2020結局 05:342019/04/20 政治 小英說民調下去黨就分裂 林國慶：快吐血了 10:592019/04/20 政治 菜農諷小英「天授王權」 民進黨共產黨化 12:032019/04/20 政治 向小英喊話 賴清德：不必視初選為畏途 12:342019/04/20 政治 電郵曝光 李毅與民進黨確實有會談 18:312019/04/20 政治 DPP立委初選 林濁水：開什麼玩笑？總統說會分裂 11:052019/04/22 政治 《快評》舉以色列為例 賴清德反而打臉了民進黨 21:272019/04/22 政治 民調輸藍就提名蔡 綠指待討論 01:182019/04/23 政治要聞 再戰中選會主委人事案！江啟臣：國民黨團絕不退讓 22:452019/04/23 政治 蔡英文敗局已露 04:102019/04/24 時論廣場 政治熱門新聞 淚推！昨發聲明後 韓國瑜到這裡挺志工兄弟 - 政治 藍營與綠營支持者最大差別在哪？他一語道關鍵 - 政治 韓國瑜要小心！李正皓憂這句話恐成對手把柄 - 政治 韓國瑜聲明讓高雄人槌心肝？他15字神回 - 新聞 台中市議會國民黨團開第一槍：非韓不可 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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