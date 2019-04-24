民進黨公布雲林縣海區立委黨內初選民調結果。（周麗蘭翻攝）

雲林縣立委選舉第一選區民進黨內初選有前麥寮鄉長許忠富、前縣議員蔡秋敏、現任議員林文彬登記，23日晚間由三家民調公司進行電話民調，24日公布許忠富勝出。

該民調於23日晚上6點30分到10點30分進行電話民調，精湛、全方位、公信力三家民調公司進行。

民進黨公布的民調結果新聞稿顯示，許忠富24.31％、林文彬13.29％、蔡秋敏11.37％。不過民調成績也顯示51.02％不表態支持三人。

新聞稿最末備註，各選區提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

(中時 )