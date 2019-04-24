全球電競產值破千億美元，電競產業成未來趨勢！正修科大斥資近兩千萬打造頂尖電競設備「進化基地電競館」24日盛大開幕，正修「電競戰隊」與「高職聯隊」現場對戰，全場「HI」到最高點，校長龔瑞璋表示，為因應全新世代的明星產業，將規劃電競產業相關課程，培育電競好手，成為產業人才輸出的科技大學。

正修電競戰隊──競化龍，成立至今已榮獲港澳台LEGION菁英賽台灣區亞軍、第二屆海峽兩岸大學生電子競技大賽亞軍以及ECS8強，開幕現場並頒發由正修科大數位多媒體設計系主辦的「第一屆正修競化盃電競邀請賽」得獎隊伍，三信家商「三信戰鷹」冠軍，中山工商、樹德家商與立志中學依序獲亞軍、季軍、殿軍。

正修「進化基地電競館」24日由正修科大校長龔瑞璋主持開幕，現場冠蓋雲集，包括市府教育局副局長陳姵汝、樹德家商、中山工商、立志中學、三信家商、明誠中學、高苑工商、高英工商、華碩、智冠、樂美館、愛迪斯、淞鉞廠商代表等均應邀出席。

去年全球電競產業產值高達1100多億美元，龔瑞璋在「進化基地電競館」開幕時表示，美國、中國大陸和韓國都將電競視為產業發展的一環，目前有40多國將電競列為正式運動項目，台灣電競產業也在去年經立法院三讀通過正式納入「運動產業」，未來電競選手將比照運動項目，享有國家選拔、培訓、賽事及國家獎章等資源。

他說，電競不只是遊戲，更是一項新的娛樂產業，主要運用在電腦、遊戲主機、街機等電子設備達到競技層面，強調人與人間的智力與反應對抗運動，以「運動＋娛樂」方式呈現，電競不僅教遊戲策略及技巧，還包括電競遊戲的電腦繪圖、影像處理、導播、直播、行銷電競選手及電競比賽時的主播賽評等，有助學生未來就業。

電競館現場並由正修「電競戰隊」與出戰「高職聯隊」，雙方菁英盡出展開激烈的對戰，每一次的攻防都帶動現場觀戰人士的情緒，「唉呀」、「吼」、「注意呀」緊張的氣氛引人神經緊繃。

華碩聯合科技業務處開放平台業務部處長江尹涵表示，ROG玩家共和國從2006年成軍以來，持續支持各類電競賽事與活動，無時無刻與玩家站在同一陣線，更致力於ROG電競生態圈的耕耘和校園電競選手的培育，與全台多所高中職、大專院校攜手成立「ROG校園電競聯盟」，以絕佳的設計與創新能力，推出眾多滿足頂級玩家需求的電競設備。

因應電競產業的興起，正修科大在課程規劃也有所突破，數位多媒體設計系主任劉豐榮表示，除原有動畫及互動遊戲設計課程外，將再增加電競產業概論、電競遊戲實務、電競節目製播、賽事規劃及自媒體經營等，讓學生擁有多元發展的跨領域學習。

(中時 )