第51屆全國少年籃球賽4天預賽結束，產生34支晉級單淘汰複賽、決賽階段的勁旅，參賽隊伍中苗栗公館國小籃球隊在清一色男球員中有位身材條件出色的女球員相當引人注目。

公館國小六年級的徐郁婷，下個月才要滿12歲，目前身高已經超過160公分，甚至比不少男隊友還高，被看好未來可以抽高到175公分以上，可惜公館國小沒有足夠球員能組成女籃隊參賽，依照大會規定，女生可以加入男籃隊，因此她和女隊友鍾晴宇都進入男籃隊奮戰。

徐郁婷透露，自己籃球生涯起步不算早，但相當喜歡打球，長期下來也很習慣跟男生競爭，小學畢業後也打算繼續在JHBL國中籃球聯賽汲取經驗，公館國小籃球隊女教練陳玫秀表示，徐郁婷很有潛力，不少JHBL甲級名校對她很有興趣，不過目前還在比賽就暫時不去討論未來去向。

徐郁婷的哥哥徐斌彥過去是HBL泰山高中男籃隊一員，96和97學年度和林成宇、王泰傑、林孟達等人並肩作戰，並在97學年度聯賽獲第6名，徐斌彥支持妹妹走上籃球路，證實北、中、南都有國中名校教練展現爭取徐郁婷加入的誠意，不過不希望妹妹這麼小就離開老家及爸媽的照顧，傾向讓她留在苗栗就讀107學年JHBL女甲冠軍隊大倫國中，念完國中再視情況決定下一步。

第51屆全國少年籃賽尋求三連霸的宜蘭南澳，預賽以3連勝獲分組第1、平均勝分高達36.67分；陣中4名球員身高逾170公分、平均164.7公分「天龍軍」新北海山，同樣笑納3連勝分組第1、平均贏32.66分。

3連勝分組第一晉級的還有B組花蓮明廉、C組新北武林、D組復興實小、E組北市南港、G組新北永平、H組新北新埔、I組北市石牌、J組北市南湖、K組南大附小、L組新北網溪、M組北市光復、N組宜蘭頭城、O組新北錦和，以及同為4連勝的P組北市三興、Q組屏東仁愛。

其餘晉級隊還有新竹舊社、北市中山、北市天母、北市北投、北市吳興、南投埔里、新北五股、北市士林、北市中正、雲林鎮南、北市志清、台南協進、雲林土庫、宜蘭光復、台中國安、新北集美、苗栗永貞。

(中時電子報)