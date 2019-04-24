早餐則是大林蒲廟口前的「早安5點半」準備，有蛋餅、煎餃、招牌肉蛋土司，與一杯鮮奶茶。韓的早餐會停留約30分鐘就趕往下一個市圖書館總館行程。(劉宥廷攝)

高雄市長韓國瑜23日晚間夜宿臨海工業區，並與勞工們促膝夜談，話匣子一開包括一例一休、就業環境、勞資議題等；24日一早則到大林蒲鳳林宮參拜。(劉宥廷攝)

高雄市長韓國瑜23日晚間夜宿臨海工業區，並與勞工們促膝夜談，話匣子一開包括一例一休、就業環境、勞資議題等；24日一早則到大林蒲鳳林宮參拜、吃早餐，面對媒體提問，韓不回應，但媒體追問到「89萬票高雄市民失望的聲音你聽到嗎？」韓快步離開說「回辦公室再說」，現場仍有韓粉高喊選總統。

韓國瑜昨夜在聯華聯合液化石油氣公司視察，聽取現場安全事項後，便至灌裝作業區訪視勞工工作情形，由廠方代表說明安全作業標準程序；韓除慰勞作業人員的辛勞外，也提醒事業單位應落實勞工安全衛生教育訓練，並應加強設備及安全裝置的巡檢，從事危險作業不能有任何的馬虎，一定要按部就班，並強調安全是企業經營的基礎。

韓國瑜隨後與11名勞工朋友面對面聆聽心聲，晚間夜宿該公司勞工宿舍；韓的夜談有勞基法修法後一例一修議題，以及事業單位如何提升勞動條件，創造更優質就業環境等。勞工局長王秋冬說，會依夜談建議，研擬接地氣的勞工政策，透過宣導、輔導、教育、檢查等方式落實勞工安全及勞動權益。

韓國瑜一掃昨天行程滿檔的疲態，今早精神奕奕現身，韓先在鳳林宮參拜後跟廟方人員吃早餐交流，早餐則是大林蒲廟口前的「早安5點半」準備，有蛋餅、煎餃、招牌肉蛋土司，與一杯鮮奶茶。韓的早餐會停留約30分鐘就趕往下一個市圖書館總館行程。

(中時 )