台中市長盧秀燕（右起）、AIPH會長Bernard Oosterom與交通部長林佳龍相互疊手，象徵共同合作辦好台中世界花博。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕致詞時多次感謝前任市長林佳龍。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（右）特別起身迎接交通部長林佳龍（左）致詞。（王文吉攝）

盧秀燕親自歡送林佳龍盧開會場，媒體沿路追問150萬張庫存花博卡及虧損13億元，兩人皆沒有正面回應。（王文吉攝）

台中世界花博圓滿閉幕，九天民俗技藝團帶藍戰鼓演出，博得熱烈掌聲。（王文吉攝）

台中世界花博歷經半年展期，吸引超過720萬人參觀。（王文吉攝）

台中世界花博歷經半年展期，吸引超過720萬人參觀，並於24日畫下圓滿句點。台中市長盧秀燕出席閉幕典禮時時，多次感謝前市長林佳龍。盧秀燕在典禮告一段落後，親自歡送林佳龍離開，媒體上前追問150萬張花博卡及虧損13億爭議，兩人同聲表示「會一起努力辦好2020燈會在台中」，彼此互道感謝迴避媒體追問。

台中世界花博在馬場園區花舞香坡舉辦閉幕典禮，台中市長盧秀燕、交通部長林佳龍、市府團隊及藍綠議員都出席盛會。盧秀燕、林佳龍及AIPH會長Bernard Oosterom致詞時都肯定花博成就，感謝各界熱情參與。盧秀燕更強調，花博承辦展現「市政延續、不分藍綠」的高度格局，將這份榮耀歸給台中全體市民。

閉幕典禮結束後，盧秀燕親送林佳龍離開，媒體上前追問「150萬張庫存花博卡及虧損13億」爭議，林佳龍先是一路以「謝謝」回應，最後停下腳步表示，盧市長剛剛跟他說台灣燈會還要再加碼，「我們一起來努力，未來燈會在台中，中央地方合作辦得更好。」

林佳龍還說，台中花博圓滿落幕卻也也是新的開始，期待花博經驗讓世界驚豔，留下有形、無形建設，他做為交通部長，他會全力支持2020台中燈會，期待導入設計，讓燈會像花博一樣有吸引力。

媒體不死心，沿路追問花博卡及虧損問題，盧秀燕則接話，「為了台中市更好，中央地方一定合作，歷任市長一定密切合作，全力以赴，要大家放心。」盧秀燕強調，這是充滿感恩的一天，台中花博終於圓滿閉幕，感謝有功人員，特別是林前市長，因為他在花博花的心血特別多。

由於盧秀燕、林佳龍在台上貴賓席短暫交談，外界好奇悄悄話談些什麼？盧秀燕最後提到，「剛剛林部長特別說他對台中很關心，也勉勵我，明年還會有合作機會，中央、地方共同舉辦2020燈會在台中，我們兩位都深愛台中，好好為台中打拼。」

(中時 )