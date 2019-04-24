鴻海董事長郭台銘日前宣布參加2020國民黨初選，他表示關鍵點在於媽祖託夢「要他為台灣做點事」，對此名嘴謝寒冰直接表明不看好，他認為郭台銘平日的霸氣，在選舉時絕對會成為致命傷。

韓國瑜日前表示「國防靠美國」，讓許多網友不滿改支持郭台銘，認為他才是國民黨推出的最佳人選，對此謝寒冰則不以為然，他表示國防靠美國聽起來確實有傷害，但目前國際態勢下，台灣如果不依賴美國，武器應該從何處取得？另外郭台銘平日霸氣，在選舉絕對會成為致命傷，甚至做出在民主選舉中諸多反感舉動，更直言他與大陸千絲萬縷的關係，將是民進黨的提款機，保證賣台這個帽子隨時罩在腦袋上，另外私下感情、妻子墓地問題、貨款支付問題、民眾仇富觀感，都是對他極端不利的因素。

謝寒冰臉書全文。(圖/謝寒冰臉書)

此外他表示郭台銘雖有向外吸票能力，但實際上相當有限，反觀經歷過多次選戰洗禮的朱立倫，表現可能還會更好些，而韓國瑜除了能鞏固藍軍基本盤，還能向外吸收中間甚至淺綠選民，讓他大讚是「最佳人選」。

(中時電子報)