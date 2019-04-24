大陸因傳出多個五星級飯店用一條毛巾檫馬桶後擦水杯的影片後，日前傳出8家飯店被吊銷五星級資格的消息。這些飯店是在今年第二輪暗查中落馬。但該消息沒有說明那些被取消五星級的飯店，是否變成四星級或三星級飯店繼續營業，或有其他措施迫其改善衛生與安全問題。

在此之前，已有17家五星級飯店在今年2月第一輪暗訪後，因「問題嚴重」而被大陸全國星評委員會摘掉五星級資格或被要求限期整改。

據中國文化旅遊部網站公告，8家被取消五星級的飯店是：北京長安大飯店、北京九華國際會展中心大飯店、北京南宮溫泉度假飯店、湖州太湖（雷迪森）溫泉度假飯店、青島麒麟皇冠大飯店、淄博世紀大飯店、淄博萬豪大飯店、蓬萊華璽飯店。

另有5家被要求在12個月內整改的飯店是：北京國際藝苑皇冠假日飯店、北京西國貿大飯店、浙江上虞國際大飯店、浙江國際大飯店、杭州索菲特西湖大飯店。

這些飯店被整的原因是在暗訪中，被發現「衛生和消防安全問題嚴重」，「服務不規範問題突出」。

(旺報 )