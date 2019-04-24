大船入港，璽寶郵輪船隊「旅行者號」（Ｓojourn）24日首航離島澎湖，這是今年觀光季第1艘蒞臨的豪華郵輪，滿載419名外籍遊客暢快環島半日遊，一覽海島夏日旖旎風光。

澎湖縣長賴峰偉新上任，大力推動海上旅遊打頭陣，重啟兩岸宗教直航、麗星郵輪復航、中遠之星彎靠澎湖等，璽寶郵輪船隊「旅行者號」拔得頭籌，率先帶動觀光熱潮。

璽寶郵輪提供喜愛郵輪旅遊的金字塔頂級遊客，全航程全包式餐飲及管家，尤其賓客服務比近1：1，享受最高級最貼心服務；旗下「旅行者號」巴哈馬籍，總噸位數3萬2000噸、船長650呎、最快時速19節、載客數450人、2010年下水啟航。

旅行者號21日從香港開航，24日清晨駛抵澎湖馬公港，前置作業一度擔心大船噸位重吃水深，只能泊靠港口外泊區，遊客須仰賴郵輪上接駁艇載運送上岸，所幸屆時配合潮差順利靠岸，400多名遊客們短暫停留半天環島遊覽，傍晚旋即開往基隆、再前進日本石垣島。

熱情歡迎外國貴客蒞臨，澎湖縣政府特地舉辦首航迎賓慶典，引航船噴水禮、戰鼓舞獅表演等，縣長賴峰偉也親自帶隊登輪參觀，致贈首航紀念牌及紀念品留念，期許未來定期航程打響澎湖國際知名度，再續中外友誼的橋樑。

(中時 )