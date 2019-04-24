徐乃麟2016年遭指控在內湖8千萬豪宅「米蘭苑」詐賭案，當時他澄清自己只是房東，對於賭博毫不知知情。沒想到事隔近三年，被控詐賭的楊女拿出影片近日向周刊爆料，指徐乃麟從頭到尾都知情，且牽線的董小姐還拿著簽有徐乃麟名字的支票，請她幫忙調度現金，因她與董女間還有官司糾紛，才會在近日向媒體爆料，消息傳出後，徐乃麟也透過經紀公司做出回應表示，「對這些不實指控，不會隨之起舞，已搜集好相關資料，會對楊女訴諸法律吿訴。」

據鏡週刊報導，楊女向媒體影片中的房間有一男一女，其中一位是徐乃麟，另一位則是提告詐欺的董小姐，楊女指控徐乃麟對於賭博從頭到尾都知情。之所以選在事後近三年才出面控訴，是因為過去與董女有官司問題，對方吿她詐欺，檢方於去年3月檢方以不起訴為由偵結。原本她希望能透過這份不起訴書，追討回積欠的債務，卻沒想到求償無門，才會向媒體公開影片。

楊女坦言，知道聚賭犯法也是不良的社會示範，但她不甘當初找她賭博的人不聞不問，更拿出當初的對話截圖，指控徐乃麟豪宅賭客包括嚴姓購物台主持人、李姓媒體集團高層夫妻。

而董女當時找來嚴男、李姓夫妻與楊女一起玩百家樂，楊女贏了數百萬元，但嚴男與李姓夫妻卻賴帳不還，導致她拿不到錢，還反遭董女控告她聯合槍手詐賭，並直言自己是真正的受害者。

(中時 )