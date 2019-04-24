國泰醫院協助巴拉圭醫院建置資訊系統，提升病人看診效能。（國泰醫院）

巴拉圭醫療系統多仰賴人工作業，病人看病至少得等4小時。為協助當地病人就醫，國泰醫院及國際合作發展基金會協助巴拉圭建置「醫療資訊整合系統」，導入當地32家醫療院所。根據統計，該系統協助縮短一半的看診時間，並提升8成看診量，病人看病不再苦等，巴拉圭衛生部長也特別來函致謝。

國泰綜合醫院資訊室主任曾景平表示，以往巴拉圭醫院從掛號、門診看診、領藥等流程，都是人工作業。醫院因此人滿為患，病人大排長龍，看病時間更達4小時以上。醫院因缺乏資訊系統管理，無法掌握藥品庫存數量，常見病人領藥時藥庫缺藥，嚴重影響醫療品質。因此，國台醫院與國際合作發展基金會，協助巴拉圭建置「醫療資訊整合系統」，並導入當地32間醫療院所。

根據巴拉圭Villarrica Regional Hospital統計，建置「醫療資訊整合系統」後，病人掛號前等候時間、就診前等候時間均從2小時縮短為1小時，候診時間縮短一般。醫院每日平均看診人數也從200人次增為360人次，看診量提升8成，巴國衛生部長馬索雷尼（Julio Mazzoleni）也來函致謝，盼效法台灣經驗，全面提升巴拉圭醫療資訊系統。

國泰醫院2007年開始與國合會合作，前往巴拉圭提供醫療服務，並在2016年簽訂為期4年的「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」，協助建置「醫療資訊整合系統」。截至目前為止，已完成掛號、預診(診前護理師評估)、醫師問診、藥局發藥、醫師班表及使用管理等功能的建置，未來可望擴大至全國17個省、100家醫院使用。該系統除提升診療品質與效能，更有助整體公共衛生發展，嘉惠全國民眾。

(中時 )