行政院副院長陳其邁24日出席國家海洋研究院成立典禮時，被媒體問及高雄市長韓國瑜發表總統大選5項聲明，陳形容國民黨的初選競爭愈來愈激烈，不僅高潮迭起，也令人驚心動魄；至於地方出現要陳回鍋選市長聲浪，陳說，「選舉是一種承諾，我是個重承諾的人。」

陳其邁指出，選舉時他也講過，「高雄好，台灣才會更好。」陳認為，擔任高雄市長最重要的工作，就是讓高雄變得更好，這是責無旁貸的事，光是市政的推動上，他在行政院會全力跟高雄配合，這也是他目前唯一想做的。

陳說，從高雄市長選舉後，到行政院工作，一直非常掛心與高雄市民相關的政策，包括捷運黃線的推動、橋頭科學園區、大林蒲遷村案，近期內都會有好的結果；對他而言，這是在選舉時的承諾，他是一個重視承諾的人，不管在哪個工作崗位，都會落實承諾，非常關注高雄長遠經濟發展，借助中央資源挹注高雄，讓高雄變得更好。

媒體追問如何看國民黨2020初選？陳表示，從韓國瑜提出相公說，再到鴻海董事長郭台銘宣布參選的攔胡，甚至韓國瑜夫人李佳芬指背後有人出開槍等，國民黨內初選競爭已從簡單牌局變複雜。陳強調，這樣的變化牽涉國民黨是要走向更民主開放的政黨？還是維持原來的密室政治？要由國民黨自己決定，外界看得一頭霧水，也難了解過程的是非曲折。

(中時 )