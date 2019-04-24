大陸貴州省人民政府前副省長王曉光受賄、貪汙、內幕交易案，重慶市第一中級人民法院一審公開宣判，決定合併執行有期徒刑20年，並處罰金1.735億元（人民幣，下同，約合新台幣7.9662億元）。對王曉光受賄、貪汙、內幕交易違法所得及其孽息依法予以追繳，上繳國庫。

法院對王曉光以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金300萬元；以貪汙罪判處有期徒刑5年，並處罰金50萬元；以內幕交易罪判處有期徒刑7年，並處罰金1.7億元。法院認為，王曉光到案後能夠如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的貪汙犯罪事實和部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，對其受賄罪和內幕交易罪予以從輕處罰，對貪汙罪減輕處罰。法庭遂作出上述判決。

經審理查明：1998年至2017年，王曉光先後利用擔任貴陽市烏當區區長、中共貴陽市烏當區委書記、貴陽市副市長、中共貴陽市委常委、秘書長、中共遵義市委副書記、遵義市副市長、代市長、市長、中共六盤水市委書記、中共遵義市委書記及中共貴州省委常委等職務，為相關單位和個人在承攬政府工程、項目開發和職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過其近親屬非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合4870.435萬元。

1999年至2000年，王曉光利用擔任貴陽市烏當區區長職務，虛構項目，違規獲取15.11畝荒坡地，非法佔有烏當區政府土地使用權出讓費用人民幣480.621122萬元。2009年8月至2016年2月，利用其職務便利、工作關係知悉或從他人處非法獲取的內幕資訊，直接或指使其親屬在內幕資訊敏感期內買入相關股票，累計成交金額共計4.9470681834億元，盈利共計1.626925129億元。

(旺報 )