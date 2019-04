美國農業部海外服務署署長艾斯里最近率美國農產企業及農場組織代表訪台,農委會主委陳吉仲對外表示,這次美國農業部帶了很多相關採購公司,要來台灣採購農產品,是正面的。對此,網路名人一級嘴砲技術士表示,AIT與陳吉仲,是誰在說謊?

一級嘴砲技術士在臉書發文說,美國農業部率團來台訪問,綠營的支持者無不為之振奮,再加上農委會主委陳吉仲表示「這次美國農業部帶了很多採購公司,要來台灣採購產品」有些人都興奮到跪了下去。

但是,事情有這麼單純嗎?當然不是。他說,根據美國在臺協會的新聞稿,國農業部海外服務署署長艾斯里表示:『台灣是一個仰賴進口的經濟體,對美國農產品喜愛有加,因為美國農產品品質優良、價格實惠且安全,以上種種對美國出口業者來說都是絕佳的機會。』

一級嘴砲技術士強表示,對美國「出口業者」來說,人家是來賣東西的,They come for SELL something, not BUY。

