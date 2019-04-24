基隆市祥豐街24日發生一起車禍意外，1名33歲馮姓男子走在中正區祥豐街時，被摩托車撞上，在跌倒時不幸遭到機車下方立架插入右手臂，鮮血如注，消防局接獲通報後趕抵現場，為男子實施緊急包紮後，送往基隆醫院急救中。

男子到院時意識清醒，仍能與現場人員對答，但臉上不時出現痛楚神色。基隆醫院表示，馮姓男子於12時18分由119送至院內，意識清楚、生命徵象穩定，目前正進行檢查。騎車撞人的20餘歲廖姓男子事後也前往醫院就醫，初步調查並未酒駕，詳細肇事原因將由交通隊進一步偵查。

(中時 )