飛來橫禍！男遭機車撞 中柱刺穿手臂 13:062019/04/24 中時 游昊予 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆1名男子遭機車撞上，右手臂又被機車立架刺穿，送醫急救。（游昊予攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市祥豐街24日發生一起車禍意外，1名33歲馮姓男子走在中正區祥豐街時，被摩托車撞上，在跌倒時不幸遭到機車下方立架插入右手臂，鮮血如注，消防局接獲通報後趕抵現場，為男子實施緊急包紮後，送往基隆醫院急救中。 男子到院時意識清醒，仍能與現場人員對答，但臉上不時出現痛楚神色。基隆醫院表示，馮姓男子於12時18分由119送至院內，意識清楚、生命徵象穩定，目前正進行檢查。騎車撞人的20餘歲廖姓男子事後也前往醫院就醫，初步調查並未酒駕，詳細肇事原因將由交通隊進一步偵查。 (中時 ) #男子 #醫院 #現場 #祥豐街 #馮姓 也許您會感興趣 推薦閱讀 邰智源嘗鮮化身記者採訪直擊強震現場 15:302019/04/20 娛樂 新北城林橋3車追撞 現場一片血腥 19:072019/04/20 社會 尚順育樂世界住宿、遊園 下殺三折起 04:092019/04/21 產業．科技 行竊失風殺婦 故布疑陣穿幫 04:102019/04/21 社會新聞 濕地垃圾撿不完 慈濟3醫院大手牽小手再度出擊 16:552019/04/21 生活 直擊！彰濱輪胎回收廠大火 濃煙直衝30公尺遮天蔽日 17:392019/04/21 社會 鎖定落單女？台中帶刀男：我怕被打 07:502019/04/22 社會 開門鑰匙轉不開!小心肘隧道症候群 10:092019/04/22 生活 台北醫院大火2護理師遭起訴 院方：非常遺憾 14:372019/04/22 社會 恩主公醫院啟用新式震波碎石機 12:322019/04/24 生活 社會熱門新聞 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 社會 失聯父疑殺子後畏罪輕生 身上還留1萬6500元 - 社會 濫倒20噸被查獲 500萬拖曳車要被拍賣了 - 社會 - 中時 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 夫變田僑仔 一秒變渣男 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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