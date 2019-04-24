鐵道技術研究及驗證中心設置條例草案今日一讀通過，成立宗旨包括提升技術研發與檢測能力、促進軌道系統安全等，預計將在2023年正式營運，目標成立10年後提高國內鐵道產值約428.74億元。不過今日審查時遭立委質疑，鐵研中心成本3.1億元，其中1.7億元須由政府補貼，且人事成本高，質疑將成為養老單位。

立法院交通委員會今日審查通過「財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例草案」。交通部表示，軌道研究中心是台灣軌道產業的大腦，未來將有助於軌道技術驗證、標準化、人才培育，訂出國家標準與軌道系統採購指南，以整合規格。目前行政院已核定經費41.76億元，用於基礎設施場域與驗證儀器設備。

而鐵研中心成立約3.1億元，包括人事、土地租金、建物租金、營運財務支出等，但其收入僅有接受國內產業界檢測申請或研究等，約1.4億元，其餘1.7億元須由政府編列預算補貼。鐵道局長胡湘麟強調，鐵研中心成立宗旨不是營利。

立委林俊憲質疑，鐵研中心補貼過多，恐成錢坑，此外，籌備期每人平均年薪竟高達114萬元，營運期1到10年則高達140萬元，擔心成為政治酬庸或養老單位。立委李昆澤說，不希望鐵研中心只以出差與委外作為主要工作。

交通部政次王國材表示，高階人員薪水較一般財團法人低，且相關人事費用都還會再審查。組織規模約有150名員工，11位主管、119位技術研究人員、20位行政人員，胡湘麟說，董事長月薪約14.5萬、執行長12.5萬、主管10.5萬、研究人員7.5萬。

鐵研中心成立後，軌道的相關零組件、內裝設備將由鐵研中心驗證，未來國內鐵道系統業者，就可採購由鐵研中心驗證的廠商產品，不一定要取得國外驗證。

(中時 )