彰化縣政府首創桌遊行動車深入偏鄉，引領老人出門動腦、鬥智、增加社區活力。 （吳敏菁攝）

彰化縣政府首創桌遊行動車深入偏鄉，引領老人出門動腦、鬥智、增加社區活力。 （吳敏菁攝）

彰化縣政府舉辦桌遊盛宴，更首創「桌遊行動車」，深入偏鄉。（吳敏菁攝）

十八啦、比大老二，不是聚賭啦，是為了鼓舞不老族們動腦、鬥智，增加社交，縣府今年度舉辦益智桌遊嘉年華，創辦桌遊行動車24日上午首航駛進伸港鄉老人文康中心，邀請長輩走出家中，邀請伸港鄉近百名長輩齊聚一堂，未來月月輪流在各鄉鎮舉辦大小型桌遊活動，安擲骰子、麻將、象棋、撲克牌與丟沙包等復古遊戲，還增設「

桌遊全能王」獎項，智創六關。

彰化縣內老年人口已快突破20萬人， 彰化縣副縣長洪榮章表示，首創「桌遊行動車

」，駛進偏鄉，洪讓各鄉鎮的長輩們能就近走到社區或廟口，體驗熟悉卻又創新的益智桌遊活動， 除了社區關懷據點提供體適能，也需要增加長輩「腦適能」。

洪榮章說，期望桌遊行動車開到的地方，在地長輩都能熱情參與，走出戶外一方面能交朋友、活動筋骨，另一方面也能腦力激盪、減緩老人癡呆現象發生。縣府持續整合資源推動老人福利措施，讓縣內長者的生活健康又快樂。

社會處表示， 彰化縣推動益智桌遊已逾3年，往年皆舉辦大型的桌遊嘉年華，但發現偏遠鄉鎮據點數少或是交通不便，許多長者經常無法參與，今年除舉辦4場盛大的桌遊盛宴外，更首創「桌遊行動車」，並再辦理4場小型嘉年華前進偏遠鄉鎮。大型桌盛宴還安排專車，歡迎主動洽詢使用。

今年還增加「桌遊全能王」獎項，當日完成六關，18拉、四色牌、10點半、丟沙包、麻將賓果和疊疊樂等的遊戲體驗者，即可獲得全能王獎，讓長輩能體驗不同遊戲關卡。

感心的是，建國科技大學美容美髮科的同學來協助「桌邊服務」，讓長輩除了玩遊戲之外，也能有免費的義剪、指甲彩繪的服務，增加長者與青年們互動的機會，拉近世代間的距離，長輩感受到年輕人的活力，也讓青年志工打破對「老」的刻板印象，共創彰化縣高齡友善的環境。

(中時 )