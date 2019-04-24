大陸男星胡歌今(24日)凌晨在微博轉發自己拍片花絮，意有所指說：「獻給一位遠方的女士」，並分享自己小時候和媽媽的合影，引來朋友留言說：「阿姨在天堂安好，你甭操心了」，陸媒隨後求證胡歌友人，證實胡歌母親病逝，追悼會已於上月底舉行。
胡歌過去很少分享母親照片，但總透露母親作風開明，對自己影響很大。2017年胡歌擔任乳腺癌防治大使時，表示媽媽在他5歲時就罹患乳腺癌，之後一路抗癌30多年至今，如今胡歌母親驟逝，公司雖暫未回應，外界推測疑與癌症有關。
胡歌昔日談到媽媽抗癌經歷，說：「我的母親她是一位勇敢堅強的女性，她的積極樂觀和她在面對死亡的時候，所表現出來的無畏和坦然，對我的今天甚至是我的一生都有著深遠的影響。」今胡歌母親傳出病逝，粉絲紛紛留言說：「老胡你是她最值得驕傲的驕傲」、「媽媽的離開是世界上最悲傷的事」、「好遺憾」、「天堂沒有病痛，胡媽媽」。
(中時電子報)
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