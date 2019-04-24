Selina（任家萱）和張軒睿參加陸綜《女兒們的戀愛》，兩人在本季完結篇上集中揪心不捨落淚，張軒睿一句「明天我一定會到」更成為熱搜，如今釋出最後片段，兩人真的在一起，並一起到棚內見任爸，登上熱搜第一名。

兩人也在當集節目中進到棚內見任爸，宣告兩人真的在一起。（圖／翻攝自微博）

張軒睿先到了兩人的會合地點，在雨中等了任家萱30分鐘，兩人都到了後，張軒睿問任家萱「那你既然來了，代表你願意跟我交往嗎？」她回：嗯！

任家萱勇敢地接受比自己年紀小的張軒睿。（圖／翻攝自微博）

任家萱上集難過地吐露心聲：「如果我沒有那麼的勇敢，請你相信我還需要一點時間，而不是因為你的問題。」現在她確定自己的心聲，也勇敢的接受張軒睿。兩人更一起進棚見任爸，任家萱對任爸介紹「這是我的男朋友張軒睿」。

任家萱跟張軒睿。（圖／翻攝自微博）

任家萱隨後也在社群網站上寫下：「這真的是一段浪漫的旅程❤️，謝謝你精心安排的每一次約會，謝謝你總是把我的感受放在第一位，謝謝你記得我喜歡吃的食物，謝謝你再願意陪我把各種食物塞在門牙上，謝謝你帶我去你的秘密基地，謝謝你每次吃飯陪我喝發酵葡萄汁，謝謝你對我敞開心扉天南地北地聊天，謝謝你當我問你我今天是不是很腫，你都說不會啊我覺得很好看，謝謝你幫我找到浪漫的自己，謝謝你讓我喜歡現在的自己，謝謝你出現在我的生命，謝謝你，@張軒睿Derek。」

(中時電子報)