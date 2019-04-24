國民黨總統提名初選至今未定，黨內陷入紛擾，許多人力挺高雄市長韓國瑜出來參選，更有基層吶喊「非韓不投」。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓也分析藍營與綠營支持者最大差別。

是否參選2020總統大選，韓國瑜昨發表五點聲明，聲明中未明確表述選或不選，但提及他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能改變台灣，韓也強調「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」。昨到場聲援韓國瑜的韓粉「杏仁哥」也表示，他絕對支持韓國瑜選總統，並對黨中央「卡韓」表達不滿。

「藍營的支持者與綠營的支持者最大的差別嗎？」李正皓在臉書分析指出，藍營的支持者最愛喊非「X」不投 ; 綠營的支持者只喊是「藍」不投。但他說到最後，藍營的支持者每四年就只有在投票日那天看到藍營被教訓時開心一天，其他三年又三百六十四天都活在痛苦與抱怨當中。

反觀綠營的支持者每四年只有在含淚投票的那一天痛苦，但其他三年又三百六十四天都活在打倒藍營的開心與滿足當中。

網友則表示「這就是為何執政爛到不行還可繼續前進的地方了」、「每次都這樣 每次都後悔」、「部分支持者太自私，沒有團結的觀念，導致每次都綠色的漁翁得利」、「我是韓粉，但是我不支持韓總一邊操勞市政一邊操勞總統選舉突然倒下的一天發生。我支持如果可以，國黨或可多加派專業人士協助韓總市府團隊，高市市政穩固了，未來無論推派誰高雄這一塊都穩了」。

(中時電子報)