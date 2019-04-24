米其林子公司今年6月首度攜手遠東集團，在台北舉辦「MOT頂級餐酒會」，會中提供200款90分以上的酒讓酒饕品賞。（圖／姚舜）

搶攻台灣高端餐飲商機，米其林子公司Robert Parker攜手遠東集團旗下香格里拉台北遠東國際大飯店、遠東國際商業銀行及遠東SOGO百貨，舉辦「Matter of Taipei 2019頂級餐酒會」（簡稱MOT)系列活動，自6月13日至6月15日於香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，活動皆需購票入場，餐酒搭配晚宴自118元美金起、品酒會自100元美金起、品酒課程自88元美金起。

香格里拉遠東國際飯店Iboki日本料理廳新任主廚，將在「MOT頂級餐酒會」演繹創新日料菜色。（圖／姚舜）

遠東國際飯店「馬可波羅」義大利餐廳新任主廚，將在「MOT頂級餐酒會」演繹《煙燻茄子義式手工麵餃》。（圖／姚舜）

這是MOT首次移師台北舉辦，顯示台北被納入米其林評鑑版圖後，台北餐飲水平已受到國際餐飲美食機構重視。另外，香格里拉台北遠東國際大飯店也希望藉由此一活動，為飯店25周年慶系列活動揭開序幕。

Robert Parker為「喊水會結凍」、全球最具影響力的評酒權威，Robert Parker Wine Advocate（簡稱RPWA）是其於1978年創設，Parker參考美國學校體制，創造性地把葡萄酒評分改為100分制，讓人人都看得懂，最後成為葡萄酒世界的圭臬，Parker的獨到眼光讓他成為史上唯一一位獲兩位法國總統與一位義大利總統頒佈最高榮耀的酒評，是全球最具影響力的酒評，因此也被譽為「葡萄酒皇帝」。Wine Advocates更深刻地影響了酒莊、藏酒家、貿易商及消費者。全球頂級葡萄酒買家根據其指南買酒收藏。

RPWA公司自2018年台北米其林指南登台後即負責對台灣市場的米其林指南相關活動，同時也是米其林晚宴的活動規劃單位，這二年來對於台灣的餐飲活力感到印象深刻，尤其是晚宴上賓客對於餐酒的接受度及鑑賞力極高，因此決定將MOT移師台北舉行，希望得到千名貴客青睞。

看好台灣餐飲市場成熟與高端餐飲市場潛力，Robert Parker公司決定與香格里拉台北遠東國際大飯店、遠東國際商業銀行及遠東SOGO共同合作，於6／13-6／15首次引進獨家活動Matter of Taste，主打「餐酒配搭晚宴」、「品酒會」及「品酒課程」三大亮點活動，活動票價最低100元美金起。活動期間將有超過兩百種評級在90 Robert Parker（RP）分數以上的經典葡萄酒，更包括評分高達RP 100的精選佳釀。由葡萄酒推廣會特邀的評酒師、知名釀酒廠、酒界名人主持的美妙散步品酒行程，將從全球各地匯聚台北參加盛會

Matter of Taste(簡稱MOT)始於2016年開始於新加坡，並陸續於倫敦、紐約、夢幻酒鄉加州那帕谷、舊金山、蘇黎世、香港、澳門等11座世界知名大城舉行，每次活動都會精選50-100家酒莊，帶來RP評級90分以上超過200種葡萄酒，吸引千人參與，被譽為「全球最大品酒系列活動」。此次MOT首次移師台北，也是繼米其林指南後，見證台灣美食餐飲消費力的成熟度及活力，亦認可台北的精緻餐酒文化具備足夠躋身世界知名指標城市的鑑賞實力。

與RPWA獨家合作舉行此次MOT台北的香格里拉台北遠東國際大飯店總經理祖睿德(Randy Zupanski)表示，MOT與遠東集團合作，展現了集團整合及飯店承接大型國際級活動的專業服務能力，也肯定飯店優質的廚藝團隊與餐飲服務。他表示，今年是香格里拉台北遠東開幕二十五週年，這場國際盛事將是飯店歡慶週年的重要活動之一，而香格里拉遠東國際大飯店為提高餐飲水準，已正式延攬了兩位具米其林星級餐廳豐富經驗的外籍主廚法比歐 (Fabio Strammiello) 以及前田典久 (Norihisa Maeda)加入團隊，擔任馬可波羅義大利餐廳和ibuki日本料理餐廳主廚，搭配原有的港籍香宮主廚陳國華以及行政總主廚Thitisorn Amatasin率領的廚藝團隊，相信能為首次的MOT台北活動帶來美好的餐酒體驗。

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