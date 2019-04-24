李進勇人事案議事混亂 蘇揆：尊重國會 13:142019/04/24 中時 張理國 、 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李進勇（中）一臉狼狽離開。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中選會主委李進勇人事案在藍擋門、綠委爬窗的混亂場面下，強行通過初審。行政院長蘇貞昌被問到議事混亂時說，政院都是依照程序辦理，也尊重國會，但相信人民是希望國會都能夠理性問政，能讓政府有效運作，也讓國會有效率。 李進勇的人事案因政黨色彩問題，遭藍營強烈反對，曾上演藍營擋門力阻李進勇入場情事。今天綠營強力動員，在人數優勢下通過初審。 蘇貞昌不願多評論立法院議事，只說政院都是依照程序辦理，也尊重國會，但相信人民是希望國會都能夠理性問政，能讓政府有效運作，也讓國會有效率。 (中時 ) #李進勇 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌內閣滿意度下滑 游盈隆：新的警訊 11:552019/04/21 政治 農漁子女獎助學金刪門檻 存股達人轟：不想繳稅 13:352019/04/21 政治 《經濟》環狀線二期計畫拍板，政院核准1400億元預算 08:182019/04/22 財經 蘇揆鐵腕做這事 名嘴首求人：讓民進黨下台 12:402019/04/22 娛樂 蘇貞昌罵郭台銘 葉元之：設局陷害侯友宜 19:272019/04/22 政治 蘇貞昌上任99天 小英臉書發表99項政績 13:332019/04/23 財經 再戰中選會主委人事案！江啟臣：國民黨團絕不退讓 22:452019/04/23 政治 李進勇人事案初審過 藍委怒吼：丟臉 09:182019/04/24 政治 藍綠混戰「潑水節」李進勇人事案初審通過 10:432019/04/24 政治 銀行有效率？顧立雄承認開戶要一小時 11:102019/04/24 財經 政治熱門新聞 淚推！昨發聲明後 韓國瑜到這裡挺志工兄弟 - 政治 藍營與綠營支持者最大差別在哪？他一語道關鍵 - 政治 韓國瑜要小心！李正皓憂這句話恐成對手把柄 - 政治 韓國瑜聲明讓高雄人槌心肝？他15字神回 - 新聞 台中市議會國民黨團開第一槍：非韓不可 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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