中選會主委李進勇人事案在藍擋門、綠委爬窗的混亂場面下，強行通過初審。行政院長蘇貞昌被問到議事混亂時說，政院都是依照程序辦理，也尊重國會，但相信人民是希望國會都能夠理性問政，能讓政府有效運作，也讓國會有效率。

李進勇的人事案因政黨色彩問題，遭藍營強烈反對，曾上演藍營擋門力阻李進勇入場情事。今天綠營強力動員，在人數優勢下通過初審。

蘇貞昌不願多評論立法院議事，只說政院都是依照程序辦理，也尊重國會，但相信人民是希望國會都能夠理性問政，能讓政府有效運作，也讓國會有效率。

(中時 )