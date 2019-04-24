蔡英文總統今天接見美國外賓表示，反民主以及極端勢力在世界各國有抬頭的趨勢。臺灣人民不會放棄或妥協民主的生活方式。從威權時代走到民主化的進程，「我們從沒有退縮、以後也不會」，將持續扮演美國在區域安全可信賴的夥伴，共同促進區域的和平穩定發展。

蔡英文總統今天上午接見美國共和黨全國委員會共同主席希克斯一行，感謝共和黨對民主臺灣的支持。尤其是在2016年共和黨全國代表大會通過的黨綱當中，納入《臺灣關係法》以及雷根總統對臺灣的「六項保證」，並且重申美國對於臺灣的強力支持。

她說，除了美國彭斯副總統、龐培歐國務卿多次公開肯定臺灣是民主的成功故事，就在上週川普政府也第三度宣布對臺軍售，並常態化對臺灣軍售程序。「我們看到美國正在以實際且實在的行動，堅定支持臺灣」。

蔡英文指出，臺美夥伴關係也在印太區域形成了一股正面的力量。從今年以來才短短4個月內，臺灣和美國已經協辦「印太地區宗教自由對話」、並且透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），舉辦「女力經濟賦權國際研習營」；也共同宣布成立「印太民主治理諮商」機制，一起努力讓印太區域變得更民主、更自由、更開放。

她相信大家也在近年來觀察到，反民主以及極端勢力在世界各國抬頭的趨勢。現在民主自由價值正面臨前所未有的挑戰，而臺灣就在對抗反民主勢力的前線。

蔡英文強調，臺灣人民不會放棄或妥協民主的生活方式。從威權時代走到民主化的進程，「我們從沒有退縮、以後也不會，也將持續扮演美國在區域安全可信賴的夥伴，共同促進區域的和平穩定發展」。

(工商 )