「2019觀音觀鷹」邁入第17年，今年擴大舉辦，共推出三波活動。（觀光局提供）

「2019觀音觀鷹」邁入第17年，今年擴大舉辦，共推出三波活動。（觀光局提供）

「2019觀音觀鷹」邁入第17年，今年擴大舉辦，共推出三波活動，將在5月4日、6月1日、9月7日登場，預計吸引5000名遊客，將是史上最盛大。此外，觀光局提供現金折價券，只要參加活動，或在現場拍照分享社群，就可領取100元折價券，共有2000位名額。另在7月至9月間爬上硬漢嶺，與硬漢碑拍照，就可憑證享消費優惠。

觀光局表示，呼應小鎮漫遊年，今年擴大舉辦觀音觀鷹系列活動。首波活動將在5月4日至5日登場，觀音山迎來南國冬候鳥北返的猛禽們，現場有專業猛禽生態駐站解說、觀音山步道及文史導覽，生態影片賞析、DIY等活動體驗。

第二波為6月1日「夏日農遊綠筍趣」，透過在地專業主廚料理觀音山在地農特產「綠竹筍」，提供民眾現場品嚐，並舉辦趣味活動讓民眾參與並認識在地農特產。

第三波則為9月7日「秋日柚香登高趣」百人登高健行，直接走入觀音山步道，感受登山的樂趣！每場活動皆有在地市集及觀音山小農、特色店家參與，邀請民眾走入在地自然生態、品味農產、輕旅運動，重新認識觀音山。

而在7月至9月間，民眾只要攻頂硬漢嶺，並與硬漢碑拍照，就可至觀音山遊客中心領取數位證書，之後可憑證制活動特約店家享消費優惠。此外，主辦單位提供總價值20萬元的現金折價券，只要報名參加活動並完成報到，或在活動現場拍照分享社群網站者，就可獲得100元折價券，數量有限送完為止。

為保護生態環境，觀光局呼籲，民眾應自行攜帶環保餐具，並將垃圾帶走，同時鼓勵多搭乘大眾交通工具，從蘆洲捷運站出站後依指示搭乘三重客運即可直達觀音山遊客中心，享受森林浴，留下美好生態體驗。

(中時 )