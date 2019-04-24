利拉德在最後32秒連中兩元，其中還包含一記絕殺三分球，幫助拓荒者118比115逆襲雷霆，4比1晉級西區四強。

🗣M 🗣V 🗣P 🗣 pic.twitter.com/iu9Rz77UyQ — Trail Blazers (@trailblazers) 2019年4月24日

雷霆在打完前三節取得2分些微領先優勢，決勝節，雷霆將差距擴大至107比92，保有15分領先局面，沒想到接下來卻是屢投不進，被拓荒者打出21比6攻勢追平比數。

保羅喬治在韋斯布魯克的助攻下出手破網，利拉德隨即中距離跳投得手，雙方再次戰平。韋斯布魯克失手，拓荒者喊出暫停布署最後一擊，利拉德砍進37呎特大號絕殺三分球，讓爆滿的主場球迷為之瘋狂起來，利拉德也驕傲地抬著頭看著球場上空，享受著這光榮時刻。

利拉德不愧是拓荒者當家一哥，整場比賽飆進了10顆三分球，豪取50分，寫下個人季後賽單場得分新高紀錄，還外加7籃板、6助攻、3抄截，堪稱是全能殺手。麥科倫與哈克利斯各貢獻17分，坎特17分、7籃板。

已無退路的雷霆，打到最後時刻原以為還能保有一線生機，沒想到被利拉德的絕殺三分球給無情摧毀。韋斯布魯克即便繳出29分、11籃板、14助攻的大三元數據也無濟於事，保羅喬治36分、9籃板也只能無力回天，成為悲劇英雄。

(中時電子報)