2019.04.23新聞深喉嚨 王牌關鍵宣示！韓國瑜「五點聲明」潛台詞 征2020心意已定？

高雄市長韓國瑜昨日(23)總算鬆口表態，自己對中華民國責無旁貸，也吐露自己礙於當前現況的窘境，無法參與現行制度下的黨內初選。台北市議員王世堅直言，這是韓帶領新世代由下而上的民意，向舊世代由樣而下的封建權貴的宣戰！而這已非國民黨家務事，而是全民都該去介入的。

王世堅上節目《新聞深喉嚨》，認為韓國瑜對現行制度仍有所顧忌，鼓勵喊話：「吃燒餅哪有不掉芝麻的啦！這一點他(指韓國瑜)倒是要再想一下。」

對於韓國瑜指出的「權貴協商」說，王世堅語重心長道：「我覺得這個是值得，我們整個社會一起探討。為什麼？因為我們國家，現在已經有政黨補助金，國民黨照他的比例，每年也領2億多，所以我們全民啊！現在那個已經不是國民黨的家務事！國民黨如果誠如現在韓國瑜一語道破那8個字，韓國瑜說『政治權貴，密室協商』，那我們全民其實都有權利來監督！不允許領有政黨補助金，每年高達2億多的一個百年大黨，他們還在政治權貴、密室協商！

王世堅大讚：「所以這一點我倒是覺得，韓國瑜講這一點很好！所以我認為這個是什麼？宣戰！」

平秀琳問道：「向誰宣戰？」王世堅直言：「新世代向舊世代！就是由下而上的這個民意，向由上而下的封建、宮廷式的這種密室協商挑戰！這個是我們全民，可以去介入的，這已經不再是國民黨的家務事了！」

(中時電子報)