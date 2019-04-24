于美人表示韓是否參加黨內初選聽起來「還有一點空間」。（圖／衛視中文台提供）

于美人今（24日）進棚錄製衛視中文台《請問你是哪裡人》節目，被問到高雄市長韓國瑜被拱參選2020年總統，於昨天發出五點聲明，她表示，昨天上午她正要進棚錄製TVBS的《國民大會》，知道韓國瑜要發表聲明，還守在電視機前看聲明，等到聲明出來後又臨時更改政論節目討論的內容。

于美人表示，在韓國瑜聲明發表前，她原以為韓會直接宣布是否參選，後來卻只是發出五點聲明，從聲明內容看來，她認為韓是否參加黨內初選聽起來「還有一點空間」！她覺得，韓之前就說過最重視高雄市民感受，導致他壓力很大，每天都要面對選總統這問題，所以最快也要等到4月27日高雄市民的感受大遊行後，才會有明朗的方向！

她表示，可以理解韓國瑜參選的意願，「我覺得這就是他很為難的地方，他以前是要五毛給一塊，話都直接講滿，這次是用擠牙膏方式講，跟他過去的風格不一樣，壓力真的很大。」可以感受到他講話風格很明顯在改變，但她認為這些改變「是來自於很大的壓力，可能是被逼著改變吧！」于美人認為，韓國瑜之前那麼受歡迎，就是因為他講話很直接，不讓大家猜，「要五毛給一塊，不用講兩岸，就明講我支持九二共識」。

對於韓國瑜與郭台銘出來選總統，日前綜藝大哥吳宗憲也提出韓當總統、郭台銘當副手之說，對此于美人也說：「排列組合非常多，我們做政論節目不能在這時做評論，只能叫大家打開眼睛慢慢看就會有答案。」

(中時 )