解放軍海軍423海上閱兵

解放軍23日為慶祝海軍成立70周年，舉行了盛大的國際海上閱兵，陸製長征10號戰略飛彈核潛艦也首度公開亮相。

新浪軍事網的分析指出，長征10號是094型潛艦的改進型，主要提升了靜音性能，以利執行水下戰備值班與戰略反擊任務。此外，094在船體設計沿用了水滴形船體，安裝了4個水準舵。為了搭載巨浪-2潛射彈道飛彈，設計時艇體中段彈道導彈艙尺寸增大，形成獨特的拱背。

2016年7月有消息傳出，在解放軍海南海軍新基地內，發現了疑似094改進型戰略核潛艦，與先前的094型潛艦相比，艇身拐角處的填角出現特別明顯的改變。如093A/093G型攻擊核潛艦般，其圍殼的舷窗也取消了。

094能搭載12枚由中國航太科工集團公司第4研究院研製的巨浪-2潛射彈道飛彈，這是一款以三級固體燃料作為動力的彈道飛彈，最大射程為7,400-8,000公里之間，是由陸基型東風-31洲際彈道飛彈改進而來。而改進型094A的寬大艙體裡，則搭載了威力更強大的巨浪-2A型洲際彈道飛彈，有效射程增為10,500公里。

而在其他武器方面，094A型潛艦裝備有533毫米魚雷發射管6個，搭載魚-3型（SET-65E）魚雷12枚。

另一方面，潛艦最關鍵的就是靜音，分析指出，094潛艦在這方面也有進步，它的艇體鋪了消聲瓦，艇內設備採用浮筏減振基座，管路採用吸聲塗料等，以消除雜訊。此外，推進系統使用能自然迴圈的反應器，消除了主泵雜訊，而螺旋槳是採用7葉大傾斜螺旋槳，透過一系列措施，094的靜音性能顯然比092優。

早期094指揮塔圍殼採用傳統設計，雜訊控制上不如國外先進核潛艦的3元流體指揮塔圍殼。此外，潛艦飛彈艙上有大量流水孔，這些流水孔顯然也增加了潛艦雜訊和阻力。由於水流經這些流水孔時，受到阻礙，會形成湍流與旋渦，不但會增加雜訊，也會增加潛艦阻力，而經驗顯示，方形流水孔造成的阻力，會比不開孔艇體增加3-5倍，因此094的改進就以這兩點為主。

考慮到進度與難度等因素，094改進循著小步快跑、分階段實施的方式進行，首先改進了094的指揮塔圍殼，採用填角結構，以優化水壓分佈，降低湍流和旋渦的生成，繼而減少潛艦雜訊。不過，它仍然沒有改進彈艙流水孔，因流水孔增加的雜訊和阻力並沒有消除，所以效果相對就要差一些。

在這基礎上，後續建造的094又改進了彈艙流水孔，分析指出，從相關圖片來看，這批次的潛艦保留了第2批次潛艦讀流線形指揮塔圍殼，同時導彈艙流水孔大幅減少。先前094的彈艙有3排流水孔，如今減為1排，艇體顯得更光滑，由於流水孔減少，水流干擾降低，明顯降低了潛艦的雜訊和阻力，提高了潛艦的靜音性能。

一般認為，094第1批次的靜音性能約相當於俄羅斯667BDR戰略飛彈核潛艦（北約稱之為D-3級），經過改進之後，第3批次大概能與667BDRM戰略飛彈核潛艦相媲美（北約稱之為D-4級）。

(中時電子報)