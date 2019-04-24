羽球世界球后戴資穎這個月在馬來西亞公開賽及新加坡公開賽勇奪冠軍後，回到台灣休息備戰，下一場賽事要到5月19日蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽，暫時沒有比賽的小戴，仍持續穩坐世界第一，已經累積達124周，而她也不忘透過社群網站和球迷互動，今天又分享了一張美食照。

BWF世界羽聯本周最新世界排名，所有項目的世界前十都沒有變動，戴資穎持續穩坐球后寶座，總分9萬7867，而且生涯累積在世界第一已經達124周，追平中國大陸名將李雪芮的紀錄，並列史上第一，加上戴資穎目前和世界第二奧原希望、世界第三陳雨菲的積分差距在安全距離，因此下周的排名小戴將是第125周盤踞世界第一，締造屬於她的在位最久紀錄。

身為世界第一，戴資穎在羽球場需要付出相當多努力，場外當然也需要補充能量，將近兩周前她從新加坡回台，到台北參加活動時，在贊助單位長榮航空安排下住進高檔飯店，並和姐姐一起享用大餐，當時她就有拍照留念，並說姐姐是她的「最佳陪吃員」，一回台就用美食填飽肚子感覺很棒。

今天戴資穎再分享一張當時享用美食的「回味照」，只見整桌滿滿的食物和餐具，小戴表示：「看到這照片，一直想著我們當時到底是吃了多少東西。」小戴還備註連隔壁桌子也是食物，有球迷問最後都有吃完嗎？小戴回答：「一定要吃完的，不能浪費食物。」

也有球迷為小戴身材著想，半開玩笑留言久久一次享用大餐就好，不想看到小戴變回肉肉的她，常常曬腹肌照「炫腹」的小戴回覆：「我也不想。」

(中時電子報)