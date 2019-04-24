台塑集團4年前爆出24名中高階幹部集體收受回扣案，檢方偵查後認為，相關當事人雖有收回扣，但無法證明廠商提供的產品品質不良，未損台塑利益，全部處分不起訴，其中涉案後遭南亞塑膠解僱的朱姓協理，認為解僱違法，提告請求確認雙方僱傭關係存在，並應按月付薪直到復職為止，或應給付退休金。案經台北地方法院審理後，法官認為朱收賄事實明確，公司解雇合法，但得付退休金564萬多元。可上訴。

台塑前總經理林振榮等24名台塑中高階幹部，2015年間被控收受ＰＶＣ太空包供應廠商給付金錢利益，被依違反證交法背信罪法辦，台北地檢署前年偵結，認定林振榮等人確有收回扣，但未損及台塑利益，因企業貪汙無法可罰，將24人全部不起訴。

其中，任職台塑總管理處的朱姓協理，案發後就遭台塑關係企業南亞塑膠工業免職，他獲不起訴後提出本件訴訟，主張職務與採購工作無關，也沒有採購相關權限，更與廠商素不相識，沒有收賄，公司解雇違法，要求確認雙方雇傭關係存在，並按月給付月薪12萬餘元直到復職為止，或應給付退休金與主管退職金共1000萬餘元。

法官審理後認為，從相關事證可認定朱姓協理兩度收受廠商回扣，南亞根據公司人事管理規則予以免職，並依勞基法解僱並未違法，雙方沒有雇傭關係。南亞2015年7月解僱朱時，已64歲多，服務年資47年多，雖尚未達強制退休條件，但已符合勞基法可自請退休的條件，告雖因違反工作規則情事重大，遭公司依法解僱，但他仍可請求給付退休金，南亞以朱當時未向公司表示要自請退休，不得請求退休金，自無可取，判要付退休金564萬多元。

至於主管退職金是公司「評核結果」的恩惠性給予，不是工資，公司有裁量權，且朱已因收賄遭免職及解僱，南亞有理由拒發退職金。

(中時 )