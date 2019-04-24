民進黨秘書長羅文嘉今偕同社會民主黨召集人范雲等跨黨派出席「427廢核遊行政黨代表聲援記者會」；由於這是民進黨執政後第一次以黨名義參加；羅文嘉表示，根據他得到「非正式」消息，蔡英文總統及前行政院長賴清德都會參加遊行。

羅文嘉表示，民進黨不會再像去年，面對公投這樣冷漠、消極不作為，不希望台灣再像去年公投事件一樣，被謠言及謊言蒙蔽，民進黨會站出來，今天特別代表民進黨及卓主席來宣示。下屆總統大選，綠能政策會成為選舉很重要議題。

今天出席還包括時代力量黨秘書長陳孟秀、綠黨秘書長張志偉、樹黨政策長潘翰聲、立委陳曼麗、鍾孔炤、吳焜裕受邀出席「427廢核遊行政黨代表聲援記者會」。

羅文嘉致詞指出，反核、能源轉型不是只有民間的問題，這不是誰支持誰、誰幫助誰，這是大家要一起面對的，今天現場，包括社民黨范雲、綠黨等，都不是哪一個政黨議題及問題，這是大家身為台灣每個公民的問題，民進黨黨公職參加這場遊行，就是要告訴所有台灣朋友，民進黨不會再像去年，面對公投這樣冷漠、消極不作為，會更迅速、更直接面對所有議題、謠言跟社會溝通。

他說，2019年對台灣住民、政黨是關鍵性一年，要選擇台灣未來變成綠能大國，還是核災難民。有必要為了10％的電付出這麼多代價、金錢、風險，看不懂國民黨、馬英九及擁核人士，去年發動公投，今年還要連署公投，要重啟核四及2030年台灣核能發電比要大於燃煤發電比。

羅文嘉表示，民進黨會有具體反制效果，2014年國民黨做出核四封存，當時有6 成都說要停建，但經過4年，數字有轉變，就是因為問題出在我們沒有積極與社會溝通，謊言內容在社會流串，黃士修提案指核能比要高於燃煤比，但燃煤要多少，要說清楚，馬英九說，燃煤要40％，那核能要41％ ，那要怎麼找？現在還不到10％，這都是謊言、語言的詐術，當然要跟大家解釋清楚。

被問到，去年反核遊行將到兩千人，會擔心力量無法凝聚？他說，他有信心，這是因為資訊的落差，過去是冷處理，是造成情勢移轉，能源轉型會成為下次大選重要議題。接下來5月初他會到台中跟空汙相關團體座談。

(中時 )