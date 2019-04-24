高雄市旗山區花旗山莊24日上午驚傳一起疑似虐童致死案！1歲男童被徐姓保母送往衛福部旗山醫院時，已無呼吸及心跳，醫院表示，男童有顱骨骨折及顱內出血現象，懷疑男童受虐致死，目前徐姓保母已被警方逮捕偵訊中。

(中時 )