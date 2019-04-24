高市傳1歲童疑受虐致死 警逮保姆偵訊中 13:562019/04/24 中時 林雅惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1歲童疑受虐致死 警逮保姆偵訊中 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市旗山區花旗山莊24日上午驚傳一起疑似虐童致死案！1歲男童被徐姓保母送往衛福部旗山醫院時，已無呼吸及心跳，醫院表示，男童有顱骨骨折及顱內出血現象，懷疑男童受虐致死，目前徐姓保母已被警方逮捕偵訊中。 (中時 ) #男童 #致死 #偵訊 #保母 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》又有虐嬰 4月嬰遭粗暴翻身呼巴掌 19:452019/04/20 社會 濕地垃圾撿不完 慈濟3醫院大手牽小手再度出擊 16:552019/04/21 生活 開門鑰匙轉不開!小心肘隧道症候群 10:092019/04/22 生活 繼父親娘接力打 7歲童淪出氣筒全身傷 12:052019/04/22 社會 《生醫股》訊聯與新光醫院合攻退化性關節炎商機 12:332019/04/22 財經 台北醫院15命火警 2護理師遭起訴 13:562019/04/22 社會 台北醫院大火2護理師遭起訴 院方：非常遺憾 14:372019/04/22 社會 光田醫院響應地球日 淨灘撿114公斤垃圾 15:112019/04/22 生活 台北醫院大火15死 2護理師遭訴 04:102019/04/23 社會新聞 恩主公醫院啟用新式震波碎石機 12:322019/04/24 生活 社會熱門新聞 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 社會 失聯父疑殺子後畏罪輕生 身上還留1萬6500元 - 社會 濫倒20噸被查獲 500萬拖曳車要被拍賣了 - 社會 - 中時 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 台塑幹部收回扣不起訴 無法復職可拿退休金 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。