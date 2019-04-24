台中市議會國民黨團強調，高雄市長韓國瑜獲最高民意支持度，初選機制朝令可夕改，讓韓國瑜參選下一屆總統。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團24日開第一槍，站出來全力挺韓，向黨中央喊話「非韓不可」，全方支持韓國瑜參選2020總統，強調任何的初選及徵召機制，朝令可夕改，要求修改辦法讓韓國瑜參加初選，只要韓國瑜參選，國民黨才能重新贏回執政權。

日前台北市議會國民黨團曾發起挺韓連署，但後來撤銷活動，台中市議會國民黨團在高雄市長韓國瑜發表五點聲明後，在全台各縣市國民黨團搶頭香，第一個總動員表達挺韓立場。

國民黨台中市議會書記長張瀞分表示，國民黨最強最適合的總統參選人，非韓國瑜莫屬，避免人心混亂，讓大家團結全力拚經濟，讓台灣更好，向黨中央呼籲初選或徵召等機制可以朝令夕改，全力支持韓國瑜成為參選人。

市議員李中強調，目前不管從各種媒體民調，韓國瑜支持度都是最高的，既然他擁有最高民意，如果不能參加國民黨內初選，許多國民黨支持者以及韓粉都會非常的失望。

李中說，對於未來的總統大選以及立法委員選舉，也恐造成很大衝擊，所有國民黨籍的議員共同呼籲黨中央，要想盡辦法，或者修改各種辦法，就是要把韓國瑜拉進來參加相關初選。

李中表示，韓國瑜獲最高民意支持度，應該代表國民黨參選下一屆總統，黨中央要關切這件事情，因此，國民黨籍議員共同連署支持韓國瑜，請黨中央一定要修改相關的法令修，讓韓國瑜納入初選。

市議員黃馨慧強調，她與李中第一天到國民黨台中市黨部立委初選登記的時候，就已經幫韓國瑜連署，韓國瑜非常接地氣，當時曾擔心韓國瑜他參選總統的意願到底高不高，經過昨天發表五點聲明，大家研判他非常有意願來帶領中華民國，不是只有帶領高雄而已。

黃馨慧說，韓國瑜非常的有意願，可以來承擔對於中華民國所有的責任，不管是經濟議題還是兩岸議題，都覺得他是一個代表國民黨有民意基礎的，再次的呼籲黨中央，他既然有意願的，民調又非常的高，可以贏過民進黨與其他的候選人。

「為何不可以直接徵召韓國瑜來選22020總統！」市議員楊正中強調，2020年總統大選對國民黨很重要，也提醒黨中央，不要把台中市國民黨團支持韓國瑜議員做上記號，國民黨中央要傾聽地方的民意，如果不能找回感動人民力量的一個在野黨，不會成為執政黨。

(中時 )