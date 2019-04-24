監院接獲一名黃姓受刑人陳情，說在去年3月間曾向台中監獄附設培德醫院神經外科醫師表示，同意接受頸椎手術，並在頸椎支架健保給付申請書上簽名，台中監獄明知其將接受手術，卻仍執意將其移監至台南監獄，致使其未能及時接受手術治療。對於受刑人疑似醫療權益受損，監委高鳳仙已申請自動調查。

據陳情人指出，在台南監獄服刑期間，獄方未考量其右肩肢障，且有頸椎傷患，仍將其配置於正常受刑人的工場作業，致使身心遭受極大痛苦。另在戒護外醫至台南市立醫院就診後，該醫院神經外科醫師告知，其頸椎傷疾進行手術，也未必能痊癒，要其慎重考慮，對於要求開立轉診單，以便至其他醫療院所尋求醫療，卻遭拒絕，損及接受醫療權利。

監委高鳳仙已申請自動調查，將瞭解台中監獄有無妨害醫療行為？台南監獄將黃姓受刑人配置於正常受刑人工場作業，有無不當？以及受刑人於接受醫療時，有無尋求第二意見的機會？

高鳳仙表示，黃姓受刑人如已經醫師安排手術，依監獄受刑人移監作業要點等相關規定，是不能移監的；又黃姓受刑人領有身心障礙手冊，且患有頸椎傷疾，令其在正常人作業環境工作，恐增加不當負荷；另外一般人於手術前常會尋求第二意見，以作為決定參考，受刑人雖人身自由遭到限制，但健康權益仍應予維護，究竟在現行制度下，受刑人得否尋求第二意見，不無疑問。為保障陳情人權益，並落實經濟社會文化權利國際公約第12條規定意旨，實有詳予探究及瞭解之必要。

(中時 )