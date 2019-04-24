今年一期稻作即將收成，但國內稻米供過於求，可能影響糧商收購意願，為減少稻農損失，農委會今年一期作公糧收購，將依平均產量加計10％，預估投入16億元經費，多收購7萬噸公糧。另外，為降低國內水稻生產面積，亦將在西部地區試辦二期作轉作景觀作物，每公頃補助5.5萬元，目標1萬公頃以上，亦將投入經費逾5.5億元。

由於去年一期稻作單位產出創下有史以來新高，每公頃產量平均增加20％左右，一期作收成量達41萬噸，相當於往年一、二期總和，使全年國內供給量增加10萬噸，以致可能影響今年一期作價格；故農委會今年一期作公糧收購將在扣除計畫、輔導收購後，剩下數量全數以餘糧價格收購，將不受原每公頃3千公斤限制，依照各縣市產量額外增加10％收購。

農委會主委陳吉仲表示，政府每年保價收購支出約130億元，今年一期作公糧收購增加7萬噸，會增加16億元支出，但台灣水稻田每年除了創造350億至400億元產值，水稻田另外帶來涵養水源、景觀、文化的貢獻超過2千億元，絕對非常值得。

對於外界質疑農委會當初推稻作直接給付是為了降低公糧收購，但現在公糧卻收得更多，陳吉仲則指出，蔡英文政府2016年上台實施保價收購與直接給付雙軌制，讓2萬多公頃良質米直接賣到市場，直接給付金額從1萬5000元增加到1萬6500元，良質米市場價格好，沒有阻礙農業向上提升。

因去年稻米盛產，二期作收完後倉儲一度高達90多萬噸，農委會今年亦活化公糧運用，提高外銷米、飼料米等用途，預估公糧銷售總量將達50.7萬噸，較往年增加12至13萬噸。

此外，國內一、二期水稻種植面積約28萬公頃，農委會為降低水稻生產面積至25萬公頃，調節國內稻米供需，維持價格，除結合經濟部水利署提供節水獎勵，針對石門、寶山、明德、鯉魚潭、曾文－烏山頭水庫灌區一期作，建立常態性分區輪灌制度，亦推動台中、彰化、雲林、嘉義、台南等縣市，二期作轉作景觀作物，每公頃給予5.5萬元獎勵金。

(中時 )