面對公投 羅文嘉：民進黨不會再冷漠消極 16:302019/04/24 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨祕書長羅文嘉出席環保團體舉辦的「427廢核遊行政黨代表聲援」記者會。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨祕書長羅文嘉出席環保團體舉辦的「427廢核遊行政黨代表聲援」記者會。（黃世麒攝） 民進黨祕書長羅文嘉24日出席聲援「427廢核遊行」活動記者會，強調不希望台灣再像去年公投的時候一樣，被謠言、謊言蒙蔽，他要很清楚地向台灣人民說，民進黨不會再像去年面對公投這樣的冷漠、消極不作為，會更迅速、直接的面對所有議題、謠言，與社會做溝通。 (中時 ) #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡賴之爭若再惡化 名嘴4字揭民進黨2020結局 05:342019/04/20 政治 小英說民調下去黨就分裂 林國慶：快吐血了 10:592019/04/20 政治 菜農諷小英「天授王權」 民進黨共產黨化 12:032019/04/20 政治 向小英喊話 賴清德：不必視初選為畏途 12:342019/04/20 政治 電郵曝光 李毅與民進黨確實有會談 18:312019/04/20 政治 DPP立委初選 林濁水：開什麼玩笑？總統說會分裂 11:052019/04/22 政治 《快評》舉以色列為例 賴清德反而打臉了民進黨 21:272019/04/22 政治 民調輸藍就提名蔡 綠指待討論 01:182019/04/23 政治要聞 再戰中選會主委人事案！江啟臣：國民黨團絕不退讓 22:452019/04/23 政治 蔡英文敗局已露 04:102019/04/24 時論廣場 政治熱門新聞 國民黨全民調決定總統參選人 主動將韓國瑜納入名單 - 政治 發聲明後消失幾小時 韓國瑜到哪兒去了？ - 政治 韓國瑜聲明讓高雄人槌心肝？他15字神回 - 政治 藍營與綠營支持者最大差別在哪？他一語道關鍵 - 政治 黃暐瀚：能為馬排黑不能為韓解套？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。