民進黨祕書長羅文嘉出席環保團體舉辦的「427廢核遊行政黨代表聲援」記者會。（黃世麒攝）

民進黨祕書長羅文嘉24日出席聲援「427廢核遊行」活動記者會，強調不希望台灣再像去年公投的時候一樣，被謠言、謊言蒙蔽，他要很清楚地向台灣人民說，民進黨不會再像去年面對公投這樣的冷漠、消極不作為，會更迅速、直接的面對所有議題、謠言，與社會做溝通。

(中時 )