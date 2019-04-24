網友發現張丹峰簡介有變動。（圖／取自新浪娛樂）

48歲洪欣和小10歲張丹峰10年婚姻日前傳出亮紅燈，男方被傳外遇女經紀人畢瀅，本月19日張丹峰發文一一否認外界謠言，強調：「張丹峰與經紀人畢瀅為正當工作關係，出軌為無稽之談！​​​​」而網友發現緋聞爆發後，張丹峰低調將微博簡介中經紀人一欄刪除，疑似想避嫌，更讓外界好奇目前狀況。

本月初網上爆出張丹峰偷吃畢瀅傳聞，十多天後張丹峰透過工作室釐清八卦，先指拿避孕棒的新聞完全是捕風捉影，畢瀅手上拿到是飯店房卡，又澄清畢瀅並未在張丹峰房間換褲子，會留到很晚是因為經紀人這工作通常無固定工作時間，又因談話內容通常需要保密，才會在房內討論到凌晨。

張丹峰方面更駁斥關於畢瀅天涯小號的傳聞，該名被推測是畢瀅分身的網友也發文澄清，並向洪欣、張丹峰、畢瀅道歉，據《新浪娛樂》報導，風波後張丹峰不僅關了微博評論，還被發現簡介上的聯絡方式刪除了「經紀人：畢小姐」，僅剩張丹峰工作室的電子信箱，引發網友議論。

(中時電子報)