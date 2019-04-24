第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇25日登場，但因先前斯里蘭卡等亞非多國因引頻傳因債務陷入出賣國家基礎建設等疑慮，以美國為首的西方國家更直稱「一帶一路」是北京設下的債務外交陷阱。不過，斯里蘭卡駐中國大陸大使卻駁斥此一說法，表示不會對債務國欠款，並還得起今年近50億美元的債務。

據《南華早報》（South China Moring Post）22日報導，斯里蘭卡駐華大使科迪圖瓦庫（Karunasena Kodituwakku）表示，他不僅反駁所謂「中國債務陷阱論」，並表示去年該國所有的欠款已經還清，今年的債務還款也能夠應對，並不是什麼很艱巨的任務，「且到2020年時我們的債務情況會比現在更好，屆時我們將有更多預算投入到國內的發展中去，以此提高人民的生活水準」。

向斯里蘭卡貸款的國家，主要是日本和中國大陸，此外還包括國際貨幣基金組織等多邊機構。而該國向中國大陸的借款中，包含具爭議的「一帶一路」計畫中基礎建設計畫。對此，科迪圖瓦庫表示，「如果是中國大陸強行要給我們貸款，那你可以說成是陷阱，但我們向中國大陸貸的每分錢，都是我們自己要求的」，「向國外貸款的請求是出於斯里蘭卡加速本國發展的意願，中國大陸政府以及相關機構也是出於好意，向我們提供貸款」。

目前在斯里蘭卡國內，有由中資貸款建設的基建項目，包括以前總統命名的拉賈派克薩（Mattala Rajapaksa）國際機場與國際板球場，以及最具爭議的漢班托達港（Hambantota），該港耗資共14億美元，其中85%由中國進出口銀行貸款。但2017年斯里蘭卡資金短缺，該國政府決定將該港口將交由中國大陸企業運營，並把臨港土地交由中方開發建設產業園，租期為99年，但這一決定不僅引起當地民眾抗議，更讓周邊國家西方關注，認為北京藉此不僅獲得地緣戰略利基點，甚至迫使他國出賣主權。

對此，科迪圖瓦庫表示，「漢班托達港純屬經濟合作專案，港口安全仍由斯里蘭卡負責；而海防安全和港口外海岸線海濱的歸屬，仍屬於斯里蘭卡」。他還說，「做生意難免有起落，但斯里蘭卡是一個獨立的主權國家，我們有權力和對方談判，雙方都可達成妥協。這也是漢班托塔港發生的事情。」

(中時電子報)