效力於遊騎兵的旅美台灣投手黃暐傑今(24)日剛升上大聯盟，立刻就站上投手丘，獲得初登板的機會，對戰運動家中繼2.1局，被打3支安打失2分有1分責失，最快球速達到94.6英哩(約152公里)，防禦率3.86，表現中規中矩，頻讓打者飛球出局，最終遊騎兵以5比11敗給運動家。

黃暐傑在遊騎兵對戰運動家的比賽中，在4局下1人出局，一、二壘有人時，接替已經掉8分的先發投手藍斯林（Lance Lynn）投球，黃暐傑上場後接連讓對手敲出兩個飛球接殺，順利解決球隊狂失分的危機，救火成功。

黃暐傑中繼2.1局，最快球速152公里，有2次保送與1次三振，失掉2分有1分責失。（路透）

黃暐傑5局續投，接連被平德（Chad Pinder）和羅瑞亞諾（Ramon Laureano）敲安，丟掉上大聯盟後的第1分，之後又因隊友失誤造成失分，不過並非自責分。接著黃暐傑出現保送，喊出暫停調整節奏後，面對運動家重炮手K.戴維斯（Khris Davis）讓他擊出飛球遭接殺，順利結束半局。

6局下黃暐傑被敲安打後再投保送，不過在一、二壘有人的危機對平德飆出大聯盟首次三振，隨後製造滾地球再多抓一個出局數後退場。共計中繼2.1局、投48球，有2次保送與1次三振，失掉2分有1分責失，最快球速約152公里，防禦率3.86。遊騎兵終場以5比11敗給運動家，黃暐傑無關勝敗。

(中時電子報)