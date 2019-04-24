好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）曾是素食的超級擁戴者，還在2012年舉辦純素婚宴，一度被認為是純素飲食的代表人物。不過其實她在2014年就坦承不再吃素，還說吃素讓她覺得自己不夠健康，現在改用「舊石器時代飲食法（Paleo Diet）」來維持身材。

攤開2012年安海瑟薇婚宴的菜單：素漢堡、素杯子蛋糕，還有被稱為「鑽石級素食食材」松露製成的通心粉，讓素食料理一度成為好萊塢名流圈共同愛好。不過現在包括安海瑟薇、影后娜塔莉波曼（Natalie Portma），以及美國前總統柯林頓（Bill Clinton）都陸續捨棄素食，改攝取更多元的營養成分，素食已經不再符合這些名流的需求了嗎？

緊身服不容一絲贅肉 安海瑟薇曾為「貓女」吃素

安海瑟薇多次為了電影演出大幅減重。曾為了演好《悲慘世界》中淒苦清瘦的女工，必須在不到三週的時間內減重7公斤，展開一天熱量不到500卡的超激烈節食，等於只能啃幾顆蘋果。

2012年電影《黑暗騎士：黎明升起》中，她因為貓女一角得穿上超緊身的黑色連身戲服，除了養成健身習慣，也開始「近乎純素」的飲食，以大量綠葉蔬菜抗發炎、水腫。電影拍完，她也成了不折不扣的純素擁戴者。

逾18公斤太空裝耗體力 純素飲食喊卡

但是到了2014年的電影《星際效應》，安海瑟薇必需穿上重達40磅（18.1公斤）的太空裝在水中拍攝，她發現純素飲食已無法應付龐大的體力需求，「我就是覺得狀態不好，不健康或不夠強壯。」為了完成高強度的拍攝作業，開始以魚肉補充蛋白質。

安海瑟薇還記得放棄吃素的那一刻，是和同劇演員麥特戴蒙（Matt Damon）一起用餐，她是全桌唯一的素食者，因為不想特立獨行，所以點了鮭魚。

當魚肉一入口，「我覺得我的大腦就像電腦重開機一樣！」

吃得像個原始人！女神改採舊石器時代飲食

安海瑟薇現在主要以「舊石器時代飲食法」維持身材，這套飲食顧名思義是向原始人看齊，儘量不吃乳製品、穀類、精製油和糖，改以瘦肉、魚、堅果、蛋和蔬果為主食。

雖然有瑞典研究指出這種飲食確實能幫助減肥、降低心血管疾病風險，但也有專家認為，應該把全穀類跟豆類食物加進來，才能攝取更完整營養素。

安海瑟薇則說自從攝取大量魚肉後感覺好多了，目前已經回到完全的肉食飲食。

不吃素更有活力？柯林頓、娜塔莉波曼棄全素

其實不只安海瑟薇，柯林頓2004年進行心臟血管繞道手術後，一度也因為吃素減重超過20磅（9公斤），不過柯林頓的醫師馬克海曼（Mark Hyman）2015年對《紐約時報》透露，柯林頓的飲食中偶爾會加入魚肉或其他瘦肉。

「吃素很難攝取足夠的優質蛋白質，也很難避免攝取過多澱粉，」馬克海曼說，「我就認識很多很胖的素食者。」

娜塔莉波曼也曾在2009年嘗試吃素，不過堅持兩年後因為懷孕而放棄，她說如果不吃蛋，包括餅乾、蛋糕都不能吃，對於嘴饞的孕婦來說，實在太痛苦。

部份素食者除了不吃奶、蛋，可能連豆類都吃不夠，容易缺乏必需胺基酸─離胺酸。中醫也認為長期大量生吃蔬菜，以及吃大量五榖雜糧，容易形成虛寒、痰濕的體質。台安醫院營養師劉怡里則曾在接受《康健》訪問時建議，素食者每週不妨吃2~3顆雞蛋或每天1~2杯牛奶，補充容易缺乏的營養素。

資料來源：mindbodygreen、Prevention、Huffington Post、Women's Health

(中時電子報)